Álvaro pede desculpas após gafe ao vivo com Sophie Charlotte

Álvaro Xaro se pronunciou nas redes sociais após a gafe cometida ao vivo no Domingão exibido neste domingo (19/10).

Durante o programa, Luciano Huck recebeu no palco o elenco da nova novela das 21h, Três Graças, que estreia na Globo nesta segunda-feira (20/10).

Entre os convidados estava Sophie Charlotte, que dará vida à mocinha Gerluce na trama de Aguinaldo Silva.

O comentário de Álvaro

No palco também aconteceu a repescagem da Dança dos Famosos, com Álvaro entre os competidores que retornaram à disputa.

Em um momento de interação com Huck, Álvaro se referiu a Sophie como “mulher do meu amigo”, o que gerou polêmica nas redes sociais.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Sophie Charlotte

Reprodução 2 de 6

Sophie Charlotte

3 de 6

Sophie Charlotte posa de biquini azul na praia

Reprodução/Instagram @sophiecharlotte1

4 de 6

Alvaro Xaro

Reprodução 5 de 6

Álvaro Xaro e Lucas Leto.

Reprodução/Redes sociais. 6 de 6

Eles foram fotografados aos beijos

Reprodução/Instagram

Pediu desculpas

Após a repercussão, Álvaro usou suas redes para se manifestar. Além de agradecer o carinho dos fãs e amigos que o parabenizavam pelo retorno à competição, ele explicou o ocorrido:

“Quero pedir desculpas para a Sophie Charlotte, que eu fiquei nervoso lá [chamei de] mulher do meu amigo, mas sei que não, foi o pensamento que veio na hora. Eu assisto aquela mulher desde quando era criança, enfim, tô muito feliz e desculpa aí qualquer coisa. Não queria decepcionar ninguém, não deixar ninguém triste, eu quero alegria.”