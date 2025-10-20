Álvaro pede desculpas após gafe ao vivo com Sophie Charlotte

Álvaro Xaro se pronunciou nas redes sociais após a gafe cometida ao vivo no Domingão exibido neste domingo (19/10).
Durante o programa, Luciano Huck recebeu no palco o elenco da nova novela das 21h, Três Graças, que estreia na Globo nesta segunda-feira (20/10).
Entre os convidados estava Sophie Charlotte, que dará vida à mocinha Gerluce na trama de Aguinaldo Silva.
O comentário de Álvaro
No palco também aconteceu a repescagem da Dança dos Famosos, com Álvaro entre os competidores que retornaram à disputa.
Em um momento de interação com Huck, Álvaro se referiu a Sophie como “mulher do meu amigo”, o que gerou polêmica nas redes sociais.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Sophie Charlotte
Reprodução2 de 6
Sophie Charlotte
3 de 6
Sophie Charlotte posa de biquini azul na praia
Reprodução/Instagram @sophiecharlotte1
4 de 6
Alvaro Xaro
Reprodução5 de 6
Álvaro Xaro e Lucas Leto.
Reprodução/Redes sociais.6 de 6
Eles foram fotografados aos beijos
Reprodução/Instagram
Pediu desculpas
Após a repercussão, Álvaro usou suas redes para se manifestar. Além de agradecer o carinho dos fãs e amigos que o parabenizavam pelo retorno à competição, ele explicou o ocorrido:
“Quero pedir desculpas para a Sophie Charlotte, que eu fiquei nervoso lá [chamei de] mulher do meu amigo, mas sei que não, foi o pensamento que veio na hora. Eu assisto aquela mulher desde quando era criança, enfim, tô muito feliz e desculpa aí qualquer coisa. Não queria decepcionar ninguém, não deixar ninguém triste, eu quero alegria.”
VEJA: Alvaro pede desculpas a Sophie
Charlotte após se referir a ela como “mulher do meu amigo”, ao vivo no Domingão: “Fiquei nervoso” pic.twitter.com/d8X7rGmRNh
— Alfinetei (@ALFINETEI) October 20, 2025