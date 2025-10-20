20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Álvaro pede desculpas após gafe ao vivo com Sophie Charlotte

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
alvaro-pede-desculpas-apos-gafe-ao-vivo-com-sophie-charlotte

Álvaro Xaro se pronunciou nas redes sociais após a gafe cometida ao vivo no Domingão exibido neste domingo (19/10).

Durante o programa, Luciano Huck recebeu no palco o elenco da nova novela das 21h, Três Graças, que estreia na Globo nesta segunda-feira (20/10).

Entre os convidados estava Sophie Charlotte, que dará vida à mocinha Gerluce na trama de Aguinaldo Silva.

O comentário de Álvaro

No palco também aconteceu a repescagem da Dança dos Famosos, com Álvaro entre os competidores que retornaram à disputa.

Em um momento de interação com Huck, Álvaro se referiu a Sophie como “mulher do meu amigo”, o que gerou polêmica nas redes sociais.

6 imagensSophie CharlotteSophie Charlotte posa de biquini azul na praiaAlvaro Xaro Álvaro Xaro e Lucas Leto.Eles foram fotografados aos beijosFechar modal.1 de 6

Sophie Charlotte

Reprodução2 de 6

Sophie Charlotte

3 de 6

Sophie Charlotte posa de biquini azul na praia

Reprodução/Instagram @sophiecharlotte1
4 de 6

Alvaro Xaro

Reprodução5 de 6

Álvaro Xaro e Lucas Leto.

Reprodução/Redes sociais.6 de 6

Eles foram fotografados aos beijos

Reprodução/Instagram

Pediu desculpas

Após a repercussão, Álvaro usou suas redes para se manifestar. Além de agradecer o carinho dos fãs e amigos que o parabenizavam pelo retorno à competição, ele explicou o ocorrido:

“Quero pedir desculpas para a Sophie Charlotte, que eu fiquei nervoso lá [chamei de] mulher do meu amigo, mas sei que não, foi o pensamento que veio na hora. Eu assisto aquela mulher desde quando era criança, enfim, tô muito feliz e desculpa aí qualquer coisa. Não queria decepcionar ninguém, não deixar ninguém triste, eu quero alegria.”

🚨VEJA: Alvaro pede desculpas a Sophie
Charlotte após se referir a ela como “mulher do meu amigo”, ao vivo no Domingão: “Fiquei nervoso” pic.twitter.com/d8X7rGmRNh

— Alfinetei (@ALFINETEI) October 20, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost