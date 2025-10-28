Álvaro Xaro diverte ao reagir ao namoro de Virginia e Vini Jr.: “É uma loba”

O anúncio do namoro de Virginia e Vini Jr. continua dando o que falar nesta terça-feira (28/10). Após conferir as fotos do pedido, Álvaro Xaro não perdeu a chance de reagir publicamente ao novo casal. O humorista arrancou risadas ao brincar que a influenciadora conseguiu “a coisa mais difícil”: assumir namoro com o ficante e ainda a chamou de “loba”.
Nos stories, Álvaro contou que, hoje em dia, é difícil se chocar com alguma coisa, mas ficou completamente impactado com o anúncio do namoro: “Estou aqui há uns 40 minutos imóvel, não esperava essa bomba no meu Instagram, gente!”, brincou o humorista, que ainda afirmou que a apresentadora conseguiu “a coisa mais difícil no século 2025”.
Na sequência, Álvaro aproveitou para exaltar Virginia e contou que aprova o relacionamento “Geralmente, quando se fala em assumir, o povo corre. Ela é mulher, é uma loba. Eu sou muito Maria vai com a Virgínia, sabe? Tô achando até o Vini Jr. bonito. To achando ele um gato depois que eles assumiram. Lindos! Ele tá um pão!”, brincou.
Para encerrar, o participante do quadro “Dança dos Famosos” não perdeu a chance de brincar: disse que, se Virginia lançasse um body splash chamado “Superação” e prometesse que os clientes iriam superar qualquer coisa, ele compraria na hora, fazendo referência à marca de cosméticos da influenciadora e à sua volta por cima.
Vale lembrar que Virginia havia colocado um ponto final no romance com Vini Jr., mas reconsiderou e decidiu dar uma nova chance ao amor. Em sua quarta viagem a Madri, na Espanha, a influenciadora foi pedida em namoro com tudo que tinha direito. No quarto de hotel, o jogador preparou uma surpresa e oficializou o tão esperado namoro.