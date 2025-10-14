14/10/2025
Alvo da PF, deputado do União Brasil controla Correios na Bahia

Alvo da Polícia Federal (PF) durante a sexta fase da Operação Overclean, o deputado federal Dal Barreto, do União Brasil, controla os Correios na Bahia, seu reduto eleitoral.

Segundo apurou a coluna, o parlamentar do Centrão é responsável por indicar praticamente todos os cargos dos Correios no estado desde o início do terceiro governo Lula.

Deputado Dal Barreto

Deputado Dal Barreto

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Polícia Federal deflagrou nova fase da Operação Overclean

Montagem sobre foto de BRENO ESAKI/METRÓPOLES

Conhecido como Rei do Lixo, o empresário José Marcos de Moura foi preso e solto na operação Overclean

Reprodução

Apesar de comandar a estatal na Bahia, o deputado é aliado do grupo do ex-prefeito ACM Neto, um dos principais líderes da federação União-Progressista no estado.

O deputado, inclusive, votou pela retirada de pauta da medida provisória (MP) alternativa à alta do IOF, ajudando a proposta a perder a validade sem ter seu mérito votado.

Por conta da posição na MP e da operação da PF, fontes do Palácio do Planalto já dão como certo que o parlamentar do União Brasil deve perder os cargos que possui nos Correios.

Alvo da operação

Como a coluna revelou mais cedo, Dal foi abordado por agentes da Polícia Federal nesta terça-feira (14/10) no Aeroporto de Salvador. Na ocasião, teve o celular apreendido.

Leia também

Além da abordagem no aeroporto, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do deputado, na cidade de Amargosa (BA), e em um posto de gasolina que pertence à família dele.

A operação Overclean tem proposito de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

