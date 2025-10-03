Alysson Bestene destaca importância do Festival da Macaxeira para valorização da produção local

Durante a abertura do Festival da Macaxeira, realizada nesta sexta-feira (3) no Horto Florestal, o vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, ressaltou a relevância do evento como espaço de valorização da produção rural e de fortalecimento da economia da capital.

Em sua fala, Bestene destacou que a iniciativa representa a marca da atual gestão. “É um festival maravilhoso, pela primeira vez nesse espaço que é da população de Rio Branco. Me orgulha muito estar aqui ao lado do prefeito, com essa parceria, valorizando os produtores e trazendo dignidade e respeito para as famílias”, afirmou.

O vice-prefeito também lembrou que a realização do festival está diretamente ligada à identidade local. “É a marca da nossa terra, da produção que traz o alimento do dia a dia para nossas crianças nas escolas e para o povo. Esse festival tem a marca do produzir para empregar, porque é através da terra, da produção, que trazemos dignidade e respeito para as pessoas”, disse.

Bestene aproveitou para reforçar que o festival deve se consolidar como tradição anual no município. “Estou muito feliz de estar ao lado do prefeito fazendo esse segundo festival da nossa gestão, nesse ambiente maravilhoso que é o Horto Florestal. Tenho certeza que isso vai ficar para a história e vamos ser cobrados no futuro para fazer ainda mais”, declarou.

O Festival da Macaxeira segue durante o fim de semana com feira de produtores, praça de alimentação, atrações culturais e shows musicais.

Veja o vídeo: