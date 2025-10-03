03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Alysson Bestene destaca importância do Festival da Macaxeira para valorização da produção local

O Festival da Macaxeira segue durante o fim de semana com feira de produtores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante a abertura do Festival da Macaxeira, realizada nesta sexta-feira (3) no Horto Florestal, o vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, ressaltou a relevância do evento como espaço de valorização da produção rural e de fortalecimento da economia da capital.

Em sua fala, Bestene destacou que a iniciativa representa a marca da atual gestão. “É um festival maravilhoso, pela primeira vez nesse espaço que é da população de Rio Branco. Me orgulha muito estar aqui ao lado do prefeito, com essa parceria, valorizando os produtores e trazendo dignidade e respeito para as famílias”, afirmou.

Alysson Bestene destaca importância do Festival da Macaxeira/Foto: ContilNet

O vice-prefeito também lembrou que a realização do festival está diretamente ligada à identidade local. “É a marca da nossa terra, da produção que traz o alimento do dia a dia para nossas crianças nas escolas e para o povo. Esse festival tem a marca do produzir para empregar, porque é através da terra, da produção, que trazemos dignidade e respeito para as pessoas”, disse.

Momento da solenidade/Foto: ContilNet

Bestene aproveitou para reforçar que o festival deve se consolidar como tradição anual no município. “Estou muito feliz de estar ao lado do prefeito fazendo esse segundo festival da nossa gestão, nesse ambiente maravilhoso que é o Horto Florestal. Tenho certeza que isso vai ficar para a história e vamos ser cobrados no futuro para fazer ainda mais”, declarou.

O Festival da Macaxeira segue durante o fim de semana com feira de produtores, praça de alimentação, atrações culturais e shows musicais.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost