Amador Outerelo cria memorável Le Freak Club para festejar aniversário

Anfitrião nato, Amador Outerelo é apaixonado por celebrar a vida e as pessoas. Sempre que tem oportunidade, ele abre a residência para receber com maestria os amigos. Ao completar mais uma volta em torno do sol, o colecionador de arte quis fazer uma viagem ao túnel do tempo, ou melhor, às décadas de 1970 e 1980.

Com lembranças inesquecíveis da época, o aniversariante criou, na noite desse sábado (4/10), o Le Freak Club, local inspirado no Gallery, badalada boate fixada na capital paulista e que foi inaugurada em 1979, tendo reinado até os anos 1990. O agito ocorreu em um espaço de eventos no Lago Sul.

Diversos círculos de amizade de Amador estiveram presentes na festa que entrou para a memória de quem compareceu. A bordo de um smoking Philipp Plein, o aniversariante recepcionou cada um dos amigos com um abraço carinhoso e acolheu no coração as felicitações ditas para o seu novo ciclo de vida. Entre os convidados que prestigiaram a noite, constaram o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) e o modelo com carreira internacional Cassiano Diniz.

Amador Outerelo abre a pista de dança do Le Freak Club

À coluna Claudia Meireles, o colecionador de arte destacou ser uma pessoa conhecida por gostar de dançar. Ele emendou ao dizer que um dos ritmos “mais gostosos” de se deixar levar pela música é a discoteca. “Esse estilo imperou em uma época de noites glamourosas, onde as pessoas se arrumavam para poder ao som de tantos grupos e cantores fantásticos, fazendo coreografias sincronizadas e imitando os passos ritmados que se via nos filmes”, detalhou. Ao unir os dois pilares, ele idealizou o Le Freak Club.

“Pensando na maneira com a qual gostaria de celebrar meu aniversário e sempre tendo uma grande nostalgia das antigas boates que frequentava nos finais de semana, achei uma boa ideia recriar um desses espaços, com decoração, luzes, música e tudo o mais da época. Tinha certeza que, quando as pessoas chegassem e se deparassem com tudo isso, seriam imediatamente transportadas para os anos 1970, e curtiriam muito esse retorno a uma época de grande felicidade”, argumentou Amador Outerelo.

“Não haveria, para mim, maneira melhor de celebrar meu aniversário e poder ver a felicidade nos olhos das pessoas se esbaldando na pista de dança. Não teve preço”, frisou. O aniversariante ressaltou amar colecionar episódios com as amizades, e o Le Freak Club foi um desses instantes marcantes. “Sinto um grande prazer em poder estar junto de quem eu quero bem. Todos são pessoas maravilhosas, que me dão tanto carinho o tempo todo”, continuou.

Amador Outerelo

Detalhes

Com cerimonial e concepção criativa de Tiago Correia, o Le Freak Club contou com música do início ao fim da festa. A banda Sonho Musical embalou os momentos de abertura da comemoração e, em seguida, foi a vez da DJ Ana Chris assumir o comando das picapes. Nas duas primeiras horas de agito, ela tocou somente versões originais de hits dos anos 1970 e 1980. Com a amiga de longa data Claudia Meireles, Amador Outerelo abriu a pista de dança, desenvolvida no tom dourado. Os dois exibiram uma belíssima e contagiante coreografia.

Para que todos se sentissem em uma viagem pelas décadas estimadas pelo aniversariante, Amador pensou em cada detalhe a fim de tornar esse tour memorável. Uma “taxi-girl” deu batom boka-loka às convidadas. Também foram distribuídas balas de menta e pastilhas. Importadas especialmente para a ocasião, as máquinas Kodak registraram de forma analógica momentos do agito. Os ambientes dedicados aos presentes continham móveis estofados em veludo.

Decoração do Le Freak Club

Delícias

Com inspiração na década de 1980, o menu elaborado exclusivamente para a celebração de Amador Outerelo levou a assinatura da chef Renata La Porta. Desde os amuse-bouches passando pelas entradas, pratos do jantar e sobremesas, todos os preparos receberam elogios primorosos dos convidados por oferecerem um deleite ao paladar. As delícias foram harmonizadas com vinhos de rótulos premiados, uísques e drinques, a exemplo do negroni e gin tônica.

A chef Renata La Porta desenvolveu as delícias do buffet

O menu recebeu elogios

As delícias agradaram os mais diversos paladares

Veja os highlights da comemoração no vídeo captado por João Monteiro e Henrique Arruda, e edição de Ivan Lacombe:

Confira momentos da festa de Amador Outerelo pelos registros da fotógrafa Wey Alves:

Rita Lins e deputado federal Átila Lins (PSD-AM)

Amador Outerelo e Claudia Meireles

Lara Calaça e Soraia Debs

Glaucia Benevides

Sandra Costa

Eduardo Morais da Rocha e Virgínia Afonso

Juliana Sabino e Ronaldo Santos

Rosália e Lourenço Peixoto

Guilherme Lima e Rosângela Lacerda

Banda Sonho Musical

Glaucia Benevides, Rita Lins, Maria Helena Gomide, Jacqueline Magalhães e Marisalva Campelo

Margarida Kalil e Ronaldo Posada

Neide Melo e Cheila Wobido

Crescia Morais e Jiovani Morais

Janine Brito

Wellington Marques e Tiago Correia

Cléber Depieri e Ana Luiza Favato

Gabriela Alcoforado e Luis Carlos Alcoforado

Animadíssimo, Amador Outerelo dança

Virna Smith

Pompéia Addario

Claudia Meireles

Tamara Diniz

Nathália e Pedro Pimenta da Veiga

Paloma Gastal e José Carlos Vasconcellos

Renata Foresti e Rogério Roseo

Sônia Gontijo e Sergio Bautzer

DJ Ana Chris anima a pista de dança

Silvinha Canto

Nanda Miziara

Matheus De Paula e Valter Lourenço

Gracco Magalhães, Luciano Souza e Gui Ribeiro

Nicole Vasconcelos, Maria Luiza Matias e Graci Franco

Baronesa Lúcia Itapary, Maria Luiza Matias e Lia Dinorah

Claudia Meireles, Glaucia Benevides, Sandra Costa, Crescia Morais, Margarida Kalil e Suely Nakao

Jacqueline Magalhães grava momentos da festa

Eduardo e Carla Araujo Jorge

Manu Peixoto e Mariana Peixoto

Guilherme e Karla Osório

Vera Coimbra

Graci Franco

Denilson Gonçalves

Ana Mathias e Dalvinha Arraes

Sandra Costa e Neide Melo

Amador Outerelo dançando

Eduardo Morais da Rocha, Amador Outerelo e Virgínia Afonso

Ana Claudia e Nanda Miziara

Francisco Machado e Rita Márcia

Andrea Ghisi e Marco Lomanto

Laura Oliveira

Cibele Monteiro

Miguel e Suzana Jabour

Ana Chris e Sandra Costa

Mariana Monteiro e Mauro Ceccherini

Claudia Meireles e Amador Outerelo

Marcelo Chaves

Elisa Monteiro

Hendy Miranda

Gui Ribeiro

Thiago Malva e Tiago Correia

Tamara Diniz e Douglas Galvão

Cassiano Diniz

César Rebouças

Ambientação do evento

Cesar Serra e Marcelo Donin

Dalvinha Arraes e Carla Araujo Jorge

Baronesa Lúcia Itapary e Lia Dinorah

Anna Maria Vaz

DJ Ana Chris

Dalvinha Arraes, Glaucia Benevides e Sarah Philomeno

Marize Castelo Branco, Dalvinha Arraes e Sarah Philomeno

Catherine Aviz e Deise Aviz

Ana Mathias e Sandra Costa

Mariana e Manu Peixoto tiram selfie

Claudia Meireles

Danilo Fernandes

Zeza Santana

Cassiano Diniz e Thiago Malva

Douglas Galvão

Tom Rufino e Fabiano Rodrigues

Hendy Miranda e Valter Lourenço

Luciano Souza, Cibele Monteiro, Gracco Magalhães e Gui Ribeiro

Roseane Jordão

Serviço

Cerimonial e concepção criativa: Tiago Correia

Banda de abertura: Sonho Musical

DJ residente: Ana Chris Skiavoni

Cenografia: Jorge Rocha — JF Eventos

Buffet: Renata La Porta

Produção e iluminação: Luigi Castagnaro

Móveis: Lona Branca

Copeiragem: Real Requinte

Manobristas: EBS

Identidade visual: Remembear

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.