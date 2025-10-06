Amador Outerelo cria memorável Le Freak Club para festejar aniversário

Anfitrião nato, Amador Outerelo é apaixonado por celebrar a vida e as pessoas. Sempre que tem oportunidade, ele abre a residência para receber com maestria os amigos. Ao completar mais uma volta em torno do sol, o colecionador de arte quis fazer uma viagem ao túnel do tempo, ou melhor, às décadas de 1970 e 1980.
Com lembranças inesquecíveis da época, o aniversariante criou, na noite desse sábado (4/10), o Le Freak Club, local inspirado no Gallery, badalada boate fixada na capital paulista e que foi inaugurada em 1979, tendo reinado até os anos 1990. O agito ocorreu em um espaço de eventos no Lago Sul.
Leia também
-
Claudia Salomão celebra a amiga Cleucy Estevão com sunset intimista
-
Marcelo Chaves festeja novo ciclo de vida em happy hour prestigiado
-
Let’s go girls: Nanda Miziara comemora aniversário em clima de rodeio
-
Manuella Peixoto celebra novo ciclo em sunset luxuoso
Diversos círculos de amizade de Amador estiveram presentes na festa que entrou para a memória de quem compareceu. A bordo de um smoking Philipp Plein, o aniversariante recepcionou cada um dos amigos com um abraço carinhoso e acolheu no coração as felicitações ditas para o seu novo ciclo de vida. Entre os convidados que prestigiaram a noite, constaram o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) e o modelo com carreira internacional Cassiano Diniz.
Amador Outerelo abre a pista de dança do Le Freak Club
À coluna Claudia Meireles, o colecionador de arte destacou ser uma pessoa conhecida por gostar de dançar. Ele emendou ao dizer que um dos ritmos “mais gostosos” de se deixar levar pela música é a discoteca. “Esse estilo imperou em uma época de noites glamourosas, onde as pessoas se arrumavam para poder ao som de tantos grupos e cantores fantásticos, fazendo coreografias sincronizadas e imitando os passos ritmados que se via nos filmes”, detalhou. Ao unir os dois pilares, ele idealizou o Le Freak Club.
“Pensando na maneira com a qual gostaria de celebrar meu aniversário e sempre tendo uma grande nostalgia das antigas boates que frequentava nos finais de semana, achei uma boa ideia recriar um desses espaços, com decoração, luzes, música e tudo o mais da época. Tinha certeza que, quando as pessoas chegassem e se deparassem com tudo isso, seriam imediatamente transportadas para os anos 1970, e curtiriam muito esse retorno a uma época de grande felicidade”, argumentou Amador Outerelo.
“Não haveria, para mim, maneira melhor de celebrar meu aniversário e poder ver a felicidade nos olhos das pessoas se esbaldando na pista de dança. Não teve preço”, frisou. O aniversariante ressaltou amar colecionar episódios com as amizades, e o Le Freak Club foi um desses instantes marcantes. “Sinto um grande prazer em poder estar junto de quem eu quero bem. Todos são pessoas maravilhosas, que me dão tanto carinho o tempo todo”, continuou.
Amador Outerelo
Detalhes
Com cerimonial e concepção criativa de Tiago Correia, o Le Freak Club contou com música do início ao fim da festa. A banda Sonho Musical embalou os momentos de abertura da comemoração e, em seguida, foi a vez da DJ Ana Chris assumir o comando das picapes. Nas duas primeiras horas de agito, ela tocou somente versões originais de hits dos anos 1970 e 1980. Com a amiga de longa data Claudia Meireles, Amador Outerelo abriu a pista de dança, desenvolvida no tom dourado. Os dois exibiram uma belíssima e contagiante coreografia.
Para que todos se sentissem em uma viagem pelas décadas estimadas pelo aniversariante, Amador pensou em cada detalhe a fim de tornar esse tour memorável. Uma “taxi-girl” deu batom boka-loka às convidadas. Também foram distribuídas balas de menta e pastilhas. Importadas especialmente para a ocasião, as máquinas Kodak registraram de forma analógica momentos do agito. Os ambientes dedicados aos presentes continham móveis estofados em veludo.
Decoração do Le Freak Club
Delícias
Com inspiração na década de 1980, o menu elaborado exclusivamente para a celebração de Amador Outerelo levou a assinatura da chef Renata La Porta. Desde os amuse-bouches passando pelas entradas, pratos do jantar e sobremesas, todos os preparos receberam elogios primorosos dos convidados por oferecerem um deleite ao paladar. As delícias foram harmonizadas com vinhos de rótulos premiados, uísques e drinques, a exemplo do negroni e gin tônica.
3 imagensFechar modal.1 de 3
A chef Renata La Porta desenvolveu as delícias do buffet
Wey Alves/Metrópoles2 de 3
O menu recebeu elogios
Wey Alves/Metrópoles3 de 3
As delícias agradaram os mais diversos paladares
Wey Alves/Metrópoles
Veja os highlights da comemoração no vídeo captado por João Monteiro e Henrique Arruda, e edição de Ivan Lacombe:
Confira momentos da festa de Amador Outerelo pelos registros da fotógrafa Wey Alves:
Rita Lins e deputado federal Átila Lins (PSD-AM)
Amador Outerelo e Claudia Meireles
Lara Calaça e Soraia Debs
Glaucia Benevides
Sandra Costa
Eduardo Morais da Rocha e Virgínia Afonso
Juliana Sabino e Ronaldo Santos
Rosália e Lourenço Peixoto
Guilherme Lima e Rosângela Lacerda
Banda Sonho Musical
Glaucia Benevides, Rita Lins, Maria Helena Gomide, Jacqueline Magalhães e Marisalva Campelo
Margarida Kalil e Ronaldo Posada
Neide Melo e Cheila Wobido
Crescia Morais e Jiovani Morais
Janine Brito
Wellington Marques e Tiago Correia
Cléber Depieri e Ana Luiza Favato
Gabriela Alcoforado e Luis Carlos Alcoforado
Animadíssimo, Amador Outerelo dança
Virna Smith
Pompéia Addario
Claudia Meireles
Tamara Diniz
Nathália e Pedro Pimenta da Veiga
Paloma Gastal e José Carlos Vasconcellos
Renata Foresti e Rogério Roseo
Sônia Gontijo e Sergio Bautzer
DJ Ana Chris anima a pista de dança
Silvinha Canto
Nanda Miziara
Matheus De Paula e Valter Lourenço
Gracco Magalhães, Luciano Souza e Gui Ribeiro
Nicole Vasconcelos, Maria Luiza Matias e Graci Franco
Baronesa Lúcia Itapary, Maria Luiza Matias e Lia Dinorah
Claudia Meireles, Glaucia Benevides, Sandra Costa, Crescia Morais, Margarida Kalil e Suely Nakao
Jacqueline Magalhães grava momentos da festa
Eduardo e Carla Araujo Jorge
Manu Peixoto e Mariana Peixoto
Guilherme e Karla Osório
Vera Coimbra
Graci Franco
Denilson Gonçalves
Ana Mathias e Dalvinha Arraes
Sandra Costa e Neide Melo
Amador Outerelo dançando
Eduardo Morais da Rocha, Amador Outerelo e Virgínia Afonso
Ana Claudia e Nanda Miziara
Francisco Machado e Rita Márcia
Andrea Ghisi e Marco Lomanto
Laura Oliveira
Cibele Monteiro
Miguel e Suzana Jabour
Ana Chris e Sandra Costa
Mariana Monteiro e Mauro Ceccherini
Claudia Meireles e Amador Outerelo
Marcelo Chaves
Elisa Monteiro
Hendy Miranda
Gui Ribeiro
Thiago Malva e Tiago Correia
Tamara Diniz e Douglas Galvão
Cassiano Diniz
César Rebouças
Ambientação do evento
Cesar Serra e Marcelo Donin
Dalvinha Arraes e Carla Araujo Jorge
Baronesa Lúcia Itapary e Lia Dinorah
Anna Maria Vaz
DJ Ana Chris
Dalvinha Arraes, Glaucia Benevides e Sarah Philomeno
Marize Castelo Branco, Dalvinha Arraes e Sarah Philomeno
Catherine Aviz e Deise Aviz
Ana Mathias e Sandra Costa
Mariana e Manu Peixoto tiram selfie
Claudia Meireles
Danilo Fernandes
Zeza Santana
Cassiano Diniz e Thiago Malva
Douglas Galvão
Tom Rufino e Fabiano Rodrigues
Hendy Miranda e Valter Lourenço
Luciano Souza, Cibele Monteiro, Gracco Magalhães e Gui Ribeiro
Roseane Jordão
Serviço
Cerimonial e concepção criativa: Tiago Correia
Banda de abertura: Sonho Musical
DJ residente: Ana Chris Skiavoni
Cenografia: Jorge Rocha — JF Eventos
Buffet: Renata La Porta
Produção e iluminação: Luigi Castagnaro
Móveis: Lona Branca
Copeiragem: Real Requinte
Manobristas: EBS
Identidade visual: Remembear
Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.