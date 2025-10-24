amanda-kimberlly-revela-rotina-da-filha-helena,-fruto-de-relacionamento-com-neymar

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de 1 ano, contou nesta sexta-feira (24/10), em suas redes sociais, como é a rotina da pequena, fruto da relação com Neymar. A modelo mostrou que usa lousas pela casa para anotar horários e atividades.

A influenciadora respondeu a uma seguidora que perguntou sobre o dia a dia da mini herdeira do jogador: “Minha avó sempre impôs rotina na minha criação. Quando a Helena nasceu, a rotina desapareceu por um tempo. Tudo era novo e normal para a fase que estávamos vivendo. Lá pelo terceiro mês percebi que, antes de eu voltar para a minha rotina, ela precisava ter a dela. Hoje, a Helena tem horário para tudo: acordar, brincar, comer, dormir”, contou.

Amanda mostrou ainda como é a lousa que usa para registrar as refeições e os horários da filha: “Gosto de ter umas lousas espalhadas pela casa, ajuda a anotar o que estamos fazendo e os horários. Na cozinha fica o cronograma da alimentação e, no quarto, os mamas e os remédios”, explicou.

Apesar de ter tudo programado, quando a bebê acaba saindo da rotina por algum fator externo, a rotina muda: “Mesmo com tudo organizado, tem dias em que a Tutu fica doente e a rotina muda um pouco, e está tudo bem também”, pontuou. Kimberlly contou ainda que Helena faz aulas de natação e música.