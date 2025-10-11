11/10/2025
Amanda Meirelles relata escala de dor e desconforto após cirurgia de lipedema

Amanda Meirelles vem dividindo com os seguidores, nas redes sociais, sua experiência após uma cirurgia de lipedema. Neste sábado (11/10), a médica compartilhou um vídeo para dar detalhes da escala de dor e desconforto do procedimento realizado no fim do mês passado.

Amanda, que ficou conhecida por ser a grande campeã do “BBB23”, comparou o inchaço das pernas nos dez dias primeiros dias, com os 14 e 17 dias de cirurgia. Ela também destacou o incômodo na hora de dormir e tomar banho.

“Escala de dor e desconforto de 0 a 10. Observem a evolução ao decorrer dos dias. Respondendo uma das curiosidades de vocês”, escreveu na legenda do post.

Amanda foi diagnosticada com lipedema há mais de um ano, quando finalmente descobriu a razão das dores constantes, do cansaço e dos hematomas inexplicáveis em suas pernas.

Nas redes sociais, ela detalhou a operação para tratar a doença – que é evidenciada por um acúmulo desproporcional de gordura nas pernas -. “A cirurgia foi longa, detalhada, mas muito planejada. O lipedema não é apenas uma questão estética: é uma condição inflamatória crônica que traz dor, peso nas pernas e limitações funcionais. Hoje, o que sinto é um misto de alívio e vulnerabilidade. Alívio por ter dado um passo no tratamento, e vulnerabilidade porque o corpo ainda está em adaptação, lidando com inchaço, dor e cicatrizes em evolução”, disse na época.

