Amazon planeja demissão de até 30 mil funcionários

A Amazon tem planos de demitir até 30 mil funcionários a partir desta terça-feira (28/10). Os cortes têm como objetivo reduzir despesas e compensar contrações feitas no pico de demanda gerada pela pandemia.

Leia também

A notícia foi inicialmente divulgada pela agência Reuters com base em informações de três fontes. Os 30 mil funcionários representam um número pequeno no total de 1,55 milhão de trabalhadores da empresa.

Mas eles somam quase 10% dos cerca de 350 mil empregados corporativos. Isso representa o maior processo de demissão na Amazon desde que cerca de 27 mil pessoas foram dispensadas no final de 2022. A companhia não quis comentar a informação.