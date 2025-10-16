Âmbar Energia, da J&F, conclui compra de quatro usinas da Cemig em MG

16/10/2025
Escrito por Metrópoles
A Âmbar Energia anunciou, nesta quinta-feira (16/10), que concluiu a aquisição de quatro usinas hidrelétricas da Cemig, todas localizadas em Minas Gerais. Juntas, as unidades somam 14,8 megawatts (MW) de capacidade instalada.

A operação é resultado do leilão realizado na B3, em dezembro de 2024, no qual a Âmbar, que pertence ao grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, venceu o certame para aquisição, em lote único, por R$ 52 milhões.

Uma das usinas, a Marmelos (foto em destaque), instalada em Juiz de Fora, é considerada a primeira hidrelétrica de grande porte da América do Sul. Inaugurada em 1989, a usina tem 4 megawatts de capacidade instalada..

Também integram o lote as usinas Martins (7,7 MW), em Uberlândia; Sinceridade (1,4 MW), em Manhuaçu; e Machado Mineiro (1,7 MW), em Águas Vermelhas.

Com a conclusão do processo, a Âmbar passa a operar 20 unidades hidrelétricas em Minas Gerais e Santa Catarina. Na última quarta-feira (15/10), o grupo informou que comprou todas as ações que a Eletrobras detinha na Eletronuclear. O negócio de R$ 533 milhões ainda passará pelo crivo dos órgãos reguladores.

 

 

