Ambipar: nova decisão da Justiça atinge atual CFO

A investida do Bradesco na Justiça contra a diretoria da Ambipar atingiu um novo alvo. Desta vez, o atual CFO da multinacional brasileira. Ricardo Rosanova Garcia assumiu o posto em setembro, em meio à crise da Ambipar.

Leia também

Decisão da 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou o protesto contra a alienação de bens do CFO.

A medida judicial não impede a venda de bens, mas torna pública a disputa sobre eles e, assim, alerta possíveis compradores sobre o litígio. O objetivo é proteger o credor.

Antes, outra decisão judicial impôs a mesma limitação ao diretor de Integração e Finanças da Ambipar, Thiago da Costa Silva.

Detentor de um crédito de R$ 394 milhões contra a Ambipar, o Bradesco apresentou uma série de petições à Justiça de São Paulo. Há, ainda, processos contra os também diretores da Ambipar Luciana Barca Nascimento e Guilherme Borlenghi.