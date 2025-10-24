Amiga de Virginia é criticada por look usado na festa de Maria Flor

A festa de 3 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, segue dando o que falar. A comemoração luxuosa rendeu polêmica de plágio na decoração, comportamento inusitado do avô Leonardo no parabéns e até mesmo críticas ao look de uma das convidadas.

Duda Freire, amiga de Virginia, roubou a cena e dividiu opiniões com a roupa escolhida para a comemoração. Nas redes sociais, a moça compartilhou registros com o look: um vestido de tom claro super justo e uma maquiagem poderosa.

Leia também

A escolha, no entanto, rendeu críticas. Isso porque para alguns a produção de Duda foi um tanto quanto exagerada para uma festa infantil.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Leonardo, Maria Alice, Poliana Rocha, Maria Flor, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, José Leonardo e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 3 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 4 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 5 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 6 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 7 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 8 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram. 9 de 9

Maria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.

“Duda, eu adoro vc e te acho lindíssima. Não é hate, e sim uma crítica construtiva. Essa make não fica legal, é meio brega e não realça a sua beleza. Essa partes dos olhos mais brancas é tão anos 2000”, escreveu uma seguidora. “Essa maquiagem não gostei, nem o vestido, pra festa de criança não ficou bom não”, disse outra. “Ela não erra um… erra todos”, acrescentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Freire (@dudafreiret)

Polêmica com vídeo de Leonardo

O nome de Leonardo foi parar nos assuntos do momento após viralizar um vídeo do parabéns de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que completou 3 anos. O motivo foi a postura do cantor, que parecia agoniado, enquanto a família cantava as canções do aniversário.

Na hora do parabéns, Virginia, Zé Felipe, Maria Alice, José Leonardo e os avós Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão se reuniram em frente a mesa do bolo. Durante a tradicional música de aniversário, Fonseca soltou o: “e pra Floflo é tudo ou nada”. Ao ouvir a voz da ex-nora, Leonardo virou de lado e fez caras e bocas.

O avô de Maria Flor chegou a bater palmas, mas seguiu fazendo expressões. O momento, é claro, não passou despercebido e causou polêmica na web.