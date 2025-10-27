27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Amigos fazem surpresa e levam convidados “medonhos” para aniversário

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
amigos-fazem-surpresa-e-levam-convidados-“medonhos”-para-aniversario

Sempre que a norte-americana Brianna Sedor e seus amigos dão festas, adoram surpreender o aniversariante. Para celebrar a amiga Maylee Todd, a jovem conseguiu contratar um especialista em insetos que levou baratas e até tarântulas para a comemoração.

Leia também

A ideia surgiu depois que a norte-americana lembrou do amor de Maylee por insetos e animais. “Toda festa merece um toque especial. A nossa, por acaso, era sobre insetos”, contou à revista People.

No dia da festa, o especialista chegou com uma coleção de bichos e explicou o que cada uma faz. Os convidados foram incentivados a tocar, segurar e até deixar algumas delas rastejarem sobre elas — mas, claro, com todos os cuidados possíveis para não prejudicar ou ferir os animais.

Foto colorida de um inseto e uma mulher - MetrópolesOs convidados foram incentivados a tocar, segurar e até mesmo deixar alguns dos insetos

“Ele tinha muitas baratas, tarântulas, centopéias… todos os tipos de insetos dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Tinha até um inseto que cuspia na gente”, relembrou Maylee Sedor.

Um convidado da festa, identificado como Ka5sh, compartilhou um pouco do momento no TikTok. Na filmagem, é possível ver o grupo sentado na sala de estar da casa enquanto o especialista educava os convidados, contava piadas e até colocava alguns na boca. O próprio usuário deixou a tarântula tocar suas mãos.

O vídeo viralizou, acumulando mais de 440 mil visualizações. Nos comentários, os internautas gostaram da ideia da festa de aniversário. “Imagina ser convidado para isso. Que inveja! Que legal!”, escreveu uma pessoa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost