Amigos fazem surpresa e levam convidados “medonhos” para aniversário

Sempre que a norte-americana Brianna Sedor e seus amigos dão festas, adoram surpreender o aniversariante. Para celebrar a amiga Maylee Todd, a jovem conseguiu contratar um especialista em insetos que levou baratas e até tarântulas para a comemoração.

A ideia surgiu depois que a norte-americana lembrou do amor de Maylee por insetos e animais. “Toda festa merece um toque especial. A nossa, por acaso, era sobre insetos”, contou à revista People.

No dia da festa, o especialista chegou com uma coleção de bichos e explicou o que cada uma faz. Os convidados foram incentivados a tocar, segurar e até deixar algumas delas rastejarem sobre elas — mas, claro, com todos os cuidados possíveis para não prejudicar ou ferir os animais.

“Ele tinha muitas baratas, tarântulas, centopéias… todos os tipos de insetos dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Tinha até um inseto que cuspia na gente”, relembrou Maylee Sedor.

Um convidado da festa, identificado como Ka5sh, compartilhou um pouco do momento no TikTok. Na filmagem, é possível ver o grupo sentado na sala de estar da casa enquanto o especialista educava os convidados, contava piadas e até colocava alguns na boca. O próprio usuário deixou a tarântula tocar suas mãos.

O vídeo viralizou, acumulando mais de 440 mil visualizações. Nos comentários, os internautas gostaram da ideia da festa de aniversário. “Imagina ser convidado para isso. Que inveja! Que legal!”, escreveu uma pessoa.