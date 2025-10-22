Amigos realizam último pedido de falecido e fazem churrasco em velório

O velório de Elton Stevanelli, de 42 anos, realizado na noite dessa segunda-feira (20/10), em Sarandi (PR), foi marcado por uma despedida diferente. Amigos e familiares decidiram atender ao último pedido dele: fazer um churrasco durante o velório.

Enquanto o corpo era velado em uma funerária da cidade, o grupo montou uma grelha na calçada, preparou espetinhos e abriu latas de cerveja. O momento, que geralmente é de dor e silêncio, se transformou em uma celebração da vida de Elton, repleta de lembranças, risadas e histórias compartilhadas.

Leia a reportagem completa no GMC Online, parceiro do Metrópoles.