Amizade a distância: após 51 anos trocando cartas, amigas se conhecem

O que começou como uma amizade por correspondência entre duas meninas de 11 anos se transformou em uma conexão que resistiu ao tempo e ao oceano. Após 51 anos de troca de cartas e e-mails, Debbie Houschild, dos Estados Unidos, e Jane Bean, do Reino Unido, finalmente se encontraram pessoalmente em Londres, no mês de setembro. Assista ao vídeo do encontro.
O primeiro contato entre elas aconteceu em 1974, por meio do programa infantil “Big Blue Marble”, que incentivava crianças a se conectarem com colegas de outros países, com intuito de se tornarem amigos. Debbie, de Oceanport (Nova Jersey), e Jane, de Sittingbourne (Inglaterra), nunca imaginaram que aquele gesto renderia uma amizade de mais de meio século.
O encontro das amigas que trocavam cartas aconteceu em Londres, em setembro
Nos primeiros anos, as duas se correspondiam por cartas. Com o passar do tempo, nos anos 2000, a dupla adotou o e-mail como meio de comunicação, mas nunca deixou de se falar. Ao perceberem que 50 anos haviam se passado desde o primeiro “olá”, Debbie decidiu que era hora de atravessar o Atlântico e realizar o tão esperado encontro, contou o NY Post.
“Nós duas imediatamente estendemos os braços, tipo, ‘finalmente’. Foi muito emocionante”, disse Debbie, cuja filha filmou o encontro memorável.
“Parecia encontro e conversa mais naturais que se possa imaginar com uma velha amiga. Tenho amigos que moram perto e conheço há mais de 50 anos, como da escola, e ir até lá e conhecer a Deb foi como encontrar um deles”, afirmou Jane.
Debbie levou cartas antigas para o primeiro encontro
No encontro, Debbie levou uma pilha de cartas antigas e até uma camiseta dos Bay City Rollers, banda escocesa de pop rock da qual ela era fã quando eram jovens.
“Era realmente como ter um amigo da minha idade, só que nunca nos víamos pessoalmente”, contou a norte-americana.