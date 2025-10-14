14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Amizade a distância: após 51 anos trocando cartas, amigas se conhecem

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
amizade-a-distancia:-apos-51-anos-trocando-cartas,-amigas-se-conhecem

O que começou como uma amizade por correspondência entre duas meninas de 11 anos se transformou em uma conexão que resistiu ao tempo e ao oceano. Após 51 anos de troca de cartas e e-mails, Debbie Houschild, dos Estados Unidos, e Jane Bean, do Reino Unido, finalmente se encontraram pessoalmente em Londres, no mês de setembro. Assista ao vídeo do encontro.

Leia também

O primeiro contato entre elas aconteceu em 1974, por meio do programa infantil “Big Blue Marble”, que incentivava crianças a se conectarem com colegas de outros países, com intuito de se tornarem amigos. Debbie, de Oceanport (Nova Jersey), e Jane, de Sittingbourne (Inglaterra), nunca imaginaram que aquele gesto renderia uma amizade de mais de meio século.

✅Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp 

foto colorida amigas que trocavam cartas O encontro das amigas que trocavam cartas aconteceu em Londres, em setembro

Nos primeiros anos, as duas se correspondiam por cartas. Com o passar do tempo, nos anos 2000, a dupla adotou o e-mail como meio de comunicação, mas nunca deixou de se falar. Ao perceberem que 50 anos haviam se passado desde o primeiro “olá”, Debbie decidiu que era hora de atravessar o Atlântico e realizar o tão esperado encontro, contou o NY Post.

“Nós duas imediatamente estendemos os braços, tipo, ‘finalmente’. Foi muito emocionante”, disse Debbie, cuja filha filmou o encontro memorável.

“Parecia encontro e conversa mais naturais que se possa imaginar com uma velha amiga. Tenho amigos que moram perto e conheço há mais de 50 anos, como da escola, e ir até lá e conhecer a Deb foi como encontrar um deles”, afirmou Jane.

Debbie levou cartas antigas para o primeiro encontro

No encontro, Debbie levou uma pilha de cartas antigas e até uma camiseta dos Bay City Rollers, banda escocesa de pop rock da qual ela era fã quando eram jovens.

“Era realmente como ter um amigo da minha idade, só que nunca nos víamos pessoalmente”, contou a norte-americana.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost