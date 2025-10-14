Amizade a distância: após 51 anos trocando cartas, amigas se conhecem

O que começou como uma amizade por correspondência entre duas meninas de 11 anos se transformou em uma conexão que resistiu ao tempo e ao oceano. Após 51 anos de troca de cartas e e-mails, Debbie Houschild, dos Estados Unidos, e Jane Bean, do Reino Unido, finalmente se encontraram pessoalmente em Londres, no mês de setembro. Assista ao vídeo do encontro.

O primeiro contato entre elas aconteceu em 1974, por meio do programa infantil “Big Blue Marble”, que incentivava crianças a se conectarem com colegas de outros países, com intuito de se tornarem amigos. Debbie, de Oceanport (Nova Jersey), e Jane, de Sittingbourne (Inglaterra), nunca imaginaram que aquele gesto renderia uma amizade de mais de meio século.

O encontro das amigas que trocavam cartas aconteceu em Londres, em setembro

Nos primeiros anos, as duas se correspondiam por cartas. Com o passar do tempo, nos anos 2000, a dupla adotou o e-mail como meio de comunicação, mas nunca deixou de se falar. Ao perceberem que 50 anos haviam se passado desde o primeiro “olá”, Debbie decidiu que era hora de atravessar o Atlântico e realizar o tão esperado encontro, contou o NY Post.

“Nós duas imediatamente estendemos os braços, tipo, ‘finalmente’. Foi muito emocionante”, disse Debbie, cuja filha filmou o encontro memorável.

“Parecia encontro e conversa mais naturais que se possa imaginar com uma velha amiga. Tenho amigos que moram perto e conheço há mais de 50 anos, como da escola, e ir até lá e conhecer a Deb foi como encontrar um deles”, afirmou Jane.

Debbie levou cartas antigas para o primeiro encontro

No encontro, Debbie levou uma pilha de cartas antigas e até uma camiseta dos Bay City Rollers, banda escocesa de pop rock da qual ela era fã quando eram jovens.