Amizade que surpreende: Cátia Fonseca e Patrícia Poeta juntas no “Altas Horas”

Neste sábado (4), o “Altas Horas” promete um encontro raro e cheio de bastidores da TV: Cátia Fonseca e Patrícia Poeta lado a lado no palco de Serginho Groisman.

O apresentador, inclusive, ficou surpreso ao descobrir que as duas não só se conhecem, como são grandes amigas — algo que pouca gente sabe. A relação começou quando Patrícia se mudou do Rio para São Paulo, para comandar o “Encontro” da cidade paulistana há dois anos. Cátia foi uma das primeiras a procurá-la, organizando até um jantar em casa para receber a colega e aproximar as duas famílias.

Desde então, a amizade cresceu, apesar de ambas ocuparem posições muito parecidas na televisão: duas apresentadoras de programas femininos, voltados ao mesmo público, que poderiam facilmente ter se tornado concorrentes. Mas o caminho foi outro. No lugar da rivalidade, surgiu parceria, carinho e admiração.

No “Altas Horas”, a plateia vai poder ver de perto essa conexão pouco conhecida, mas verdadeira, entre duas das maiores figuras da TV aberta. “Eu te amo! Você mora aqui ó”, disse Patrícia, apontando o coração para a amiga.