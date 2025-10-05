“Amo você”, diz Patrícia Poeta para Cátia Fonseca em vídeo

Patrícia Poeta e Cátia Fonseca participaram do Altas Horas deste sábado (4/10) e relembraram a longa amizade que cultivam.

A coluna teve acesso, com exclusividade, a um vídeo de bastidor do programa, em que as duas apresentadoras celebram o reencontro no palco de Serginho Groisman.

Nas imagens, as duas comunicadoras trocam palavras de carinho: “Finalmente encontrei com ela, fazia tempo já!”, comemorou Cátia Fonseca. “Saudade de você, viu amiga? Amo você! Você tá aqui no coração”, declarou Patrícia Poeta.

Leia também

Patrícia Poeta relembrou gesto de Cátia Fonseca

No programa de Serginho Groisman, Patrícia contou que, quando chegou a São Paulo para comandar o Encontro, Cátia foi uma das primeiras pessoas a acolhê-la:

“Ela falou: ‘Vem aqui em casa! Vou fazer uma comidinha’. Cozinha bem pra caramba! Foi uma das mulheres mais generosas aqui em São Paulo que me acolheram, e eu tenho um carinho muito grande por ela mesmo!”, declarou Patrícia Poeta.

Cátia Fonseca também falou sobre a amizade com a apresentadora e contou ter ficado feliz ao descobrir que Poeta participaria do Altas Horas:

“Eu tenho essa característica: se eu gosto dessa pessoa, eu gosto de verdade. Eu compro a briga dessa pessoa! E eu acho que é isso, a gente tem que falar quando gosta das pessoas, é muito bom”, completou Fonseca, antes de abraçar a apresentadora do Encontro.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Patrícia Poeta

2 de 6

Patrícia Poeta

Divulgação 3 de 6

Patrícia Poeta

Instagram/Reprodução 4 de 6

A apresentadora Cátia Fonseca

Reprodução 5 de 6

Cátia Fonseca deixou a Band

Reprodução 6 de 6

Apoiou a amiga na Sapucaí

A comunicadora ainda revelou uma particularidade da amizade das duas que pouca gente conhece. Como forma de apoio, Cátia foi até a Marquês de Sapucaí no Rio pela primeira vez especialmente para ver a amiga desfilar pela Grande Rio no Carnaval deste ano.

“Eu fui pra apoiá-la”, disse Cátia, destacando que a amiga foi “brilhante” na avenida.