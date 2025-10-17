Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa

O Dia D de Ohana Aiache e Sam Monteiro em Pipa

Ohana Aiache e Sam Monteiro disseram “sim” em uma cerimônia emocionante no dia primeiro de outubro, na deslumbrante Praia do Giz, em Pipa – Rio Grande do Norte. O casal acreano, que reside em Pipa desde 2020, oficializou a união em uma linda celebração para aproximadamente 100 convidados. A recepção seguiu no charmoso 90 Beach Bar, na mesma praia. A festa, que se estendeu até a uma hora da manhã, foi marcada por muita alegria, leveza e emoção, celebrando a linda história do casal. Foi um momento de grande felicidade para todos os presentes. Vejam alguns momentos da cerimônia e da festa.

A noiva estava linda e radiante

Ficha técnica:

Fotografia: João Falcão

Buffet: Nóis na Pipa e San Valle

Celebrante do casamento: Rosania Amaral

Beleza da noiva e madrinhas: Lucrécia Hair

Vestido da Noiva: Lamour Noivas RN

Terno do Noivo e Padrinhos: Janaína Barreto

Cerimonial: Celebrar

Decoração: Sandra Floral Designer

Bar de drinks: Weslley Lima Bartender

Bolo e bem casados: Cátia Regina

Doces: Cantinho Doce e Cacau Show

Pintura de tela ao vivo: Almo Ateliê

Ramon Dino é o Mister Olympia 2025

O atleta Ramon Dino, o “dinossauro acreano”, fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a categoria “Classic physique” do Mister Olympia 2025, superando o alemão Mike Sommerfeld em Las Vegas. Após ser vice-campeão em 2022 e 2023 e quinto classificado em 2024, Dino deu a volta por cima e agora celebra com US$ 100 mil em prêmios. Ramon Rocha Queiroz tem 30 anos e é casado com a também fisiculturista Vitória Viana, com quem tem dois filhos: Ravi, de 4 anos, e Clara, de 2. Um exemplo de superação!

Exporta Mais Amazônia consolida Acre como vitrine internacional

De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia, promovido pela ApexBrasil em parceria com o Sebrae. O evento foi idealizado e comandado pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que reforçou o papel da Amazônia como fornecedora de produtos sustentáveis para o mercado global e alcançou o maior resultado de sua história: R$ 101,5 milhões (US$ 17,8 milhões) em expectativas de negócios.

Vinte e cinco compradores de 18 países participaram de uma imersão conduzida por lideranças comunitárias, seringueiros e cooperativas locais, no Seringal Cachoeira, em Xapuri, conhecendo de perto o modo de vida extrativista e a biodiversidade amazônica. Em seguida, a programação em Rio Branco contou com seminários, visitas técnicas e duas rodadas intensas de negócios, que somaram 337 reuniões comerciais, cada uma com cerca de 30 minutos. Ao todo, 76 empresas da região Norte, sendo 44 do Acre, apresentaram seus produtos a importadores interessados em setores como açaí, café robusta, castanha-do-brasil, farinha de mandioca, frutas processadas, carnes e artesanato. Confira alguns dos momentos!

Encerramento do FestCine Originários 2025 consolida o cine indígena no Acre

Consolidando-se como um dos mais importantes palcos de exibição e celebração das narrativas audiovisuais produzidas pelos Povos Originários, o Festival de Cinema Indígena Itinerante – FestCine Originários – encerrou sua programação de 2025 no dia 13, em Rio Branco. Superando todos os desafios de logística e econômicos, o FestCine Originários promoveu uma jornada intensa, que levou a magia do cinema indígena a diversos territórios, desde aldeias isoladas até importantes centros culturais e seminários internacionais.

O ponto alto da programação de 2025 foi a capilaridade da mostra, que cruzou fronteiras geográficas e institucionais. O festival começou a ganhar destaque ainda em junho, durante a sua participação no Seminário Internacional Txai Amazônia. Mas, a estreia oficial foi realiza na COParente, também em junho – atividade preparatória para a COP30, que contou com presença ilustre da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara.

Parceria no Festival Mariri Yawanawa 2025

Dando sequência à celebração, o FestCine Originários levou suas telas e histórias diretamente para o coração da cultura indígena, vibrando no Mariri Yawanawá 2025. Segundo a organização, a participação do festival em mais uma edição do Mariri, promovido na Aldeia Mutum, Terra Indígena do Rio Gregório/Povo Yawanawa, permitiu que os filmes fossem vivenciados em seu contexto original, reforçando o poder da arte como instrumento de memória e resistência.

O ciclo de exibições da edição 2025 chegou ao fim oficialmente em outubro, com o encerramento realizado na Filmoteca Pública do Acre, em Rio Branco, com uma roda de conversa conduzida pelo historiador Marcus Vinicius. O evento final celebrou a rica trajetória da mostra e a receptividade do público, que lotou as sessões ao longo dos meses. A boa notícia é que a terceira edição do festival já está sendo gestada e o sucesso de 2025 garante a continuidade do projeto.

Financiamento e apoio ao FestCine Originários

O FestCine Originários contou com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura de Rio Branco, por meio do Ministério da Cultura e da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), com financiamento da Lei Aldir Blanc (2024).

A edição de 2025 também contou com a parceria do deputado estadual Edvaldo Magalhães, da Chapeleira Sole Lua (@chapelaria_solelua) e da Associação Sociocultural Yawanawa (@ascyawanawa).

Nota dez

Depois de muita resiliência e dedicação, a jornalista e talentosa artista Abigail Sunamita apresentou no dia 8 de outubro, na Universidade Federal do Acre, o seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. O tema, que consumiu a maior parte de seu tempo por meses foi “Audiência fantasma: o fenômeno da compra de seguidores na corrida pela fama digital”. Ela investigou como a busca incessante por números falsos (os “bots”) afeta a autenticidade e o engajamento real nas redes sociais. Foi uma jornada de descobertas que confirmou: a verdade e o engajamento orgânico ainda superam qualquer simulação de popularidade. O levantamento e resultado agradaram a banca que a aprovou com a nota máxima. Ela é nota dez em tudo o que faz!

Seminário na China

Destaque internacional para a nossa querida jornalista Mirla Miranda Mariano! Ela aterrissou em Pequim, na China, para um compromisso de peso: o Seminário de Inovação Tecnológica “Substituir o plástico por bambu”. Mirla tem aproveitado a estadia para desvendar os encantos e as belezas singulares do Oriente.

A Casa de Vidro

A cena literária acreana ganhou um marco nesta semana! A escritora Gabe L. Alódio, a primeira mulher trans do Acre a lançar um romance, celebra a chegada de sua mais nova obra, o drama psicológico “A Casa de Vidro“. A noite de autógrafos e lançamento aberta ao público foi no dia 16 de outubro, no Cine Teatro Recreio. Além de exemplares limitados, a autora participou de uma entrevista ao vivo para falar sobre a intensidade de seu novo livro. Gabe, que já havia conquistado o público com a coletânea “Fogo Em Minha Pele” (2024), e dessa vez, ela traz um livro mais maduro e intenso. “A Casa de Vidro” acompanha a história de Sophia e seu marido em uma jornada de perdão e autoaceitação, utilizando o horror para dissecar temas como sexualidade, solidão, alcoolismo e transição de gênero. Uma obra corajosa, escrita em tempo recorde e que já está disponível para todo o Brasil através do link https://sandwiche.me/bookfreaky

Sexto Sentido

É hoje (17) a estreia do podcast Sexto Sentido, apresentado por Ana Ferreira e Geysa Lima, com um convidado de peso que eleva o nome do Acre no cenário nacional. O cantor, compositor e sambista Bruno Damasceno será o estreante de honra do bate-papo, prometendo histórias inspiradoras, curiosidades e muito ritmo de “alma pra alma”. Uma conversa imperdível que promete ditar o tom das playlists do final de semana! Já se inscreveu e ativou seu lembrete? Segue o link https://www.youtube.com/live/T85EfEj4Afs

Isis Valverde Estrela Lançamento de Nativa SPA Orquídea Lumière

A atriz Isis Valverde é o rosto – e a pele! – da nova campanha do Boticário para a linha Nativa SPA Orquídea Lumière, reforçando o “glow corporal” como a grande tendência de beleza do momento. A marca, que se posiciona como autoridade em cuidados corporais, inova ao “patrocinar o glow da pele” da celebridade, que além do filme assinado pela AlmapBBDO, é a estrela da primeira capa sem rosto na Vogue para uma marca de beleza. Uma jogada de mestre que gerou mistério e burburinho nas redes, colocando o brilho cintilante e sofisticado da “pele de pérola” em evidência. Nativa SPA promete elevar o nível de sofisticação e hidratação da pele brasileira com este lançamento luxuoso!

Nativa SPA chega com força total: do metrô ao SPFW

A nova linha Nativa SPA Orquídea Lumière do Boticário não está apenas nas prateleiras; a marca montou uma estratégia de peso para dominar as tendências. Além de um time de influenciadores e conteúdos qualificados que, somados, devem alcançar milhões, a Nativa SPA fará sua estreia no prestigiado São Paulo Fashion Week, prometendo revolucionar a forma como a pele é tratada nas passarelas. A campanha também marca presença massiva nas ruas, com mídia out of home em locais estratégicos de São Paulo e Salvador, e eventos de relacionamento regionalizados. Os produtos de Nativa SPA Orquídea Lumière estão disponíveis com valores promocionais de lançamento.

Make B. Retinol H+: primeira base do Brasil com triplo retinol

Reforçando seu pioneirismo em maquiagem com tratamento, Make B., marca do Boticário que alia alta performance, ciência cosmética e cuidado, apresenta a nova Base Make B. Retinol³ H+. Primeiro produto do mercado brasileiro com triplo retinol, o lançamento chega para revolucionar, unindo acabamento natural e radiante com benefícios de skincare de alta eficácia. Sua fórmula combina três tipos de retinol e ácido hialurônico que se complementam de maneira eficaz, reduz linhas e rugas profundas, aumenta em até 80% a produção de colágeno e promove mais firmeza e elasticidade para a pele em até duas semanas. Além disso, acelera a renovação celular, possui ação antioxidante e FPS 80.

Com cobertura média, acabamento natural e radiante, Make B. Retinol³ H+ valoriza o brilho da pele madura sem marcar linhas de expressão, mantendo o viço da pele. As embalagens da base também foram aprimoradas para garantir praticidade e experiência premium no uso. O destaque vai para a válvula pump, que dosa a quantidade ideal do produto, evitando desperdícios e tornando a aplicação mais precisa e confortável. A linha também apresenta outros aliados de maquiagem-tratamento: o Corretivo Líquido Retinol³ H+, que preenche e reduz linhas e rugas profundas, potencializa o colágeno em até 60% e garante efeito imediato de camuflagem de bolsas e olheiras com alta cobertura e acabamento semi mate; e o Batom Líquido Retinol³ H+, que hidrata por 24h, aumenta em até 80% a produção de colágeno** e deixa os lábios mais definidos com textura aveludada e confortável.

Assim como os demais itens de Make B., todos os produtos da família Retinol³ H+ são veganos, cruelty free e contam com ativos de alta eficácia, reafirmando o compromisso de O Boticário com inovação, sofisticação e valorização da beleza em todas as idades.