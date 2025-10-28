Amor internacional! Brasileira revela como começou namoro com filho de David Beckham

A brasileira Jackie Apostel, namorada de Cruz Beckham, revelou como conheceu o filho de David Beckham e Victoria Beckham. Em uma publicação nas redes sociais, a compositora, de 29 anos, compartilhou uma declaração para o companheiro e relembrou o início da relação, oficializada na Semana de Moda de Paris de 2024, realizada em setembro daquele ano.

De acordo com o relato, o primeiro encontro foi meramente profissional: “Nos conhecemos quando nossos empresários nos colocaram em um estúdio para compor algumas músicas juntos. Me disseram que você estava trabalhando em seu próprio projeto há anos e mudando um pouco os sons, encontrando a si mesmo”, iniciou.

Jackie e Cruz na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O casal foi fotografado na capital carioca em dezembro de 2024. Relação entre Cruz e Jackie começou após interação profissional. Victoria e David Beckham

Em seguida, Jackie revelou qual foi a primeira impressão que teve do filho do ex-jogador e da ex-Spice Girl: “Entrei com a mente aberta e sem ideias do que esperar. Saí naquele dia sabendo que você era um músico incrível, mas, o mais importante, que você amava aquilo do fundo do seu coração e que nunca pararia, independentemente do que os outros pensassem”.

“O trabalho se tornou amizade e e amizade se tornou nós. Você saiu e descobriu quem você quer ser agora. E, finalmente, está pronto para compartilhar isso. Estou muito orgulhosa de você. Adoro ver você fazer tudo o que disse que faria. Sou sua maior fã pra sempre. Eu te amo”, finalizou a namorada de Cruz.

Jackie, que é filha de mãe brasileira com pai alemão e já morou nos dois países, tem 29 anos, enquanto o filho de David e Victoria Beckham tem 20. Recentemente, ela se defendeu de críticas por namorar com um homem nove anos mais novo: “Porque ele é gentil, engraçado, inteligente, carinhoso, determinado, maduro, talentoso, leal — e também bem bonito”.

Em dezembro do ano passado, o casal passou uma temporada férias no Brasil. Eles foram fotografados na orla de Ipanema, no Rio. Cruz é irmão de Brooklyn, de 26 anos, Romeo, de 23, e Harper, de 14.