Amor no ar! Lauana Prado e Tati Dias curtem viagem romântica ao Havaí

Lauana Prado e sua noiva, a influenciadora Tati Dias, estão desfrutando de dias de descanso na paradisíaca ilha de Maui, no Havaí. O casal compartilhou nesta quarta-feira (8/10), registros de sua viagem nas redes sociais, mostrando a beleza do local e a cumplicidade entre elas.

Em uma das fotos, Lauana aparece pendurada em uma árvore à beira-mar, enquanto em outra, o casal posa junto ao pôr do sol. Na legenda, a cantora expressou seu encantamento pelo destino: “Me apaixonando por cada nascer do sol, cada onda, cada brisa… Havaí, você realmente roubou meu coração.”

Lauana Prado e noiva, Tati Dias Reprodução: Instagram Lauana Prado e noiva, Tati Dias Reprodução: Instagram Lauana Prado Foto: Portal LeoDias

O relacionamento de Lauana e Tati começou em junho de 2024, e o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. O casal continua a celebrar sua união em diversos destinos ao redor do mundo.