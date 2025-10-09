09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Amor no ar! Lauana Prado e Tati Dias curtem viagem romântica ao Havaí

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
amor-no-ar!-lauana-prado-e-tati-dias-curtem-viagem-romantica-ao-havai

Lauana Prado e sua noiva, a influenciadora Tati Dias, estão desfrutando de dias de descanso na paradisíaca ilha de Maui, no Havaí. O casal compartilhou nesta quarta-feira (8/10), registros de sua viagem nas redes sociais, mostrando a beleza do local e a cumplicidade entre elas.

Em uma das fotos, Lauana aparece pendurada em uma árvore à beira-mar, enquanto em outra, o casal posa junto ao pôr do sol. Na legenda, a cantora expressou seu encantamento pelo destino: “Me apaixonando por cada nascer do sol, cada onda, cada brisa… Havaí, você realmente roubou meu coração.”

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Lauana Prado e noiva, Tati DiasReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Lauana Prado e noiva, Tati DiasReprodução: Instagram
Foto: Portal LeoDias
Lauana PradoFoto: Portal LeoDias

O relacionamento de Lauana e Tati começou em junho de 2024, e o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. O casal continua a celebrar sua união em diversos destinos ao redor do mundo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost