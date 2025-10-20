Ana Castela abre o jogo e diz se pais são contra namoro com Zé Felipe

A cantora Ana Castela se pronunciou nesta segunda-feira (20/10) e rebateu comentários relacionados ao seu romance com o cantor sertanejo Zé Felipe. Rumores nas redes sociais afirmavam que os pais da Boiadeira seriam contra o seu namoro com o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca. A famosa se manifestou irritada.

Se irritou

Os boatos começaram por conta do antigo relacionamento do filho do cantor Leonardo. Vale lembrar que Zé Felipe, de 27 anos, já é pai de três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1, frutos do seu casamento de cinco anos com Virginia.

Nas redes, Ana Castela rebateu os rumores e negou qualquer tipo de problema. Irritada, ela respondeu uma postagem no Instagram e disse que os boatos são falsos. “Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre os meus pais…Isso é mentira. O pix caiu, e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu.

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Ana Castela e Zé Felipe

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

O chapéu de cowboy se tornou uma marca "registrada" da cantora

Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

Bronca?

Ana Castela e Zé Felipe já não escondem mais a paixão e continuam trocando declarações de amor públicas. Desta vez, os pombinhos ganharam até uma bronca bem-humorada do “sogrão”. O casal passou o domingo (19/10) reunido com amigos e familiares na casa da cantora, em um churrasco animado, e chamou atenção pelos beijos apaixonados.

Enquanto os dois trocavam carícias, Rodrigo Castela, pai da boiadeira, não perdeu a chance de brincar com a situação. Em um vídeo gravado por um dos convidados, ele aparece repreendendo de leve o casal: “Que melação!”, dispara, arrancando risadas. “Não tem respeito com a gente”, completa, em tom de brincadeira.

Também neste domingo (19/10), o casal participou do programa Domingo Legal, do SBT. Na atração, Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Ao ver um mini globo terrestre, o sertanejo declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado.”