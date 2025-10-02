Ana Castela brinca com a repercussão da pescaria e promete nova viagem com Zé Felipe

Ana Castela foi entrevistada pelo apresentador Renato Sertanejeiro na última quarta-feira (1/10) e resolveu abrir o jogo sobre alguns detalhes envolvendo a viagem com Zé Felipe, a família dele e amigos. A boiadeira falou da pescaria, revelou o impacto do passeio em seu engajamento nas redes sociais e até contou planos para novas aventuras.

Logo no primeiro momento, a famosa caiu na gargalhada quando o criador de conteúdo relatou que a pescaria deles foi muito boa de acompanhar nas redes sociais. “Foi muito! Vou te falar uma coisa… Eu nunca tive tanto engajamento no Instagram igual eu tive nessa pescaria”, começou dizendo a cantora.

Lá vem pedrada: Zé Felipe e Ana Castela dão palhinha de novo feat, "Sua Boca Mente" Reprodução / @zefelipe Reprodução Instagram zefelipe Ana Castela, Zé Felipe, Leonardo, Poliana e amigos durante viagem ao Pantanal Foto: Reprodução/Instagram Zé Felipe e Ana Castela pescando Reprodução / Instagram: @zefelipe Em família! Ana Castela e Zé Felipe desembarcam no Pantanal ao lado de Poliana, Leonardo e amigos Reprodução: Instagram Ana Castela e Zé Felipe aparecem rindo juntos em vídeo no Pantanal Reprodução/Instagram/@poliana

“O pessoal ficou triste porque acabou a pescaria. [Ficaram perguntando] Cadê os Stories? Queria mais pescaria. Eu até iria postar hoje, mas vou falar aqui. Não se preocupem, porque a gente já está marcando a nossa próxima viagem para vocês, porque foi muito legal”, acrescentou Ana Castela. A artista esclareceu que nunca havia pescado assim na vida, já que só costumava ir a locais bem menores: “Agora estamos pensando em ir lá na fazenda do meu avô, só que estamos querendo ir numa época de chuva para fazer o treco do pneu. Vai ser bom demais aquilo lá!”, revelou.

Para concluir, Ana Castela explicou novamente sobre a sensação do público com a viagem ao Pantanal: “Acho que quem assistiu de fora se sentiu com a gente lá”, finalizou