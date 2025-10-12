12/10/2025
Ana Castela define status de relacionamento com Zé Felipe e elogia os “sogros”: “Vibe bateu”

Escrito por Portal Leo Dias
Ana Castela abriu o jogo sobre o romance com Zé Felipe e definiu o status da relação, em uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, durante sua apresentação no no Suhai Music Hall, em São Paulo, neste sábado (11/10). A boiadeira ainda comentou sobre a viagem ao Pantanal com Leonardo e Poliana, e elogiou os “sogros”.

“A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo”, admitiu Castela. “E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’. A gente está se conhecendo, não vamos pular etapas e a internet tem a opinião dela, mas vou te falar: está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça”, definiu a boiadeira.

Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News
Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News
Instagram/@anacastelacantora
Instagram/@anacastelacantora
Reprodução/Instagram/@poliana
Ana Castela e Zé Felipe aparecem rindo juntos em vídeo no PantanalReprodução/Instagram/@poliana
Poliana ao lado de Ana Castela e amigos para o show de Ze Felipe
Reprodução: Instagram
Ana Castela, Zé Felipe e LeonardoReprodução: Instagram

A cantora ainda rebateu os comentários de que ela e Zé são muito “bobos”: “Nóis é bobo mesmo! A gente é sério em momentos que tem que ser sério e bobo no momento que tem que ser bobo. A gente é feliz”, concluiu.

Ana também comentou a relação com Poliana e Leonardo, os pais de Zé Felipe, e celebrou a recepção que recebeu dos “sogros”: “[O encontro com Leonardo] Foi maravilhoso! A primeira vez que eu vi o Leo, já bateu. O Leo é muito gente como a gente, e não tem frescura! Na hora que eu cheguei na casa dele, ele já me serviu tomate com sal. Foi muito legal, a vibe bateu. A Poli também é maravilhosa, uma pessoa muito querida. É uma casa que, quando você vai, tem vontade de voltar mais vezes”, contou.

