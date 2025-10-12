12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Ana Castela descarta carreira de apresentadora após Bom Dia & Cia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-castela-descarta-carreira-de-apresentadora-apos-bom-dia-&-cia

A cantora Ana Castela afirmou que não pretende seguir carreira como apresentadora, mesmo após a repercussão positiva de sua participação no programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT. A sertaneja explicou que não consegue conciliar a rotina da música com outras atividades fixas.

Leia também

“É difícil realmente ter o tempo”, disse em entrevista ao portal LeoDias. “Mas, para fazer uns freelances ali no SBT, ‘facinho’, eu ficaria muito feliz. Quero muito apresentar de novo o Bom Dia & Companhia. O público gostou da minha participação.”

Durante o programa, Ana Castela incluiu o famoso grito de “PlayStation”, bordão popularizado por Yudi Tamashiro e Priscilla Alcantara em versões anteriores do programa. Segundo ela, a ideia partiu de uma sugestão feita nos bastidores. “Falei para o pessoal: ‘Vocês poderiam muito colocar o PlayStation’. A nossa infância foi isso.”

4 imagensAna Castela apresentou o programa na semana da criançaAna Castela apresentou o programa na semana da criançaAna Castela apresentou o programa na semana da criançaFechar modal.1 de 4

Ana Castela apresentou o programa na semana da criança

@anacastelacantora/Instagram/Reprodução2 de 4

Ana Castela apresentou o programa na semana da criança

3 de 4

Ana Castela apresentou o programa na semana da criança

@anacastelacantora/Instagram/Reprodução4 de 4

Ana Castela apresentou o programa na semana da criança

@anacastelacantora/Instagram/Reprodução

A participação no programa teve como objetivo divulgar a animação “Turma da Boiadeirinha”, voltada ao público infantil. O projeto foi desenvolvido com apoio de pedagogos e psicólogos e aborda temas como respeito à família, educação e solidariedade.

“Tudo dentro do desenho tem um porquê. A gente ensina as questões sobre família, respeitar pai e mãe, pedir bênção, ajudar a mãe a lavar louça”, explicou a cantora.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost