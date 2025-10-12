Ana Castela descarta carreira de apresentadora após Bom Dia & Cia

A cantora Ana Castela afirmou que não pretende seguir carreira como apresentadora, mesmo após a repercussão positiva de sua participação no programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT. A sertaneja explicou que não consegue conciliar a rotina da música com outras atividades fixas.
“É difícil realmente ter o tempo”, disse em entrevista ao portal LeoDias. “Mas, para fazer uns freelances ali no SBT, ‘facinho’, eu ficaria muito feliz. Quero muito apresentar de novo o Bom Dia & Companhia. O público gostou da minha participação.”
Durante o programa, Ana Castela incluiu o famoso grito de “PlayStation”, bordão popularizado por Yudi Tamashiro e Priscilla Alcantara em versões anteriores do programa. Segundo ela, a ideia partiu de uma sugestão feita nos bastidores. “Falei para o pessoal: ‘Vocês poderiam muito colocar o PlayStation’. A nossa infância foi isso.”
4 imagensFechar modal.1 de 4
Ana Castela apresentou o programa na semana da criança
@anacastelacantora/Instagram/Reprodução2 de 4
Ana Castela apresentou o programa na semana da criança
3 de 4
Ana Castela apresentou o programa na semana da criança
@anacastelacantora/Instagram/Reprodução4 de 4
Ana Castela apresentou o programa na semana da criança
@anacastelacantora/Instagram/Reprodução
A participação no programa teve como objetivo divulgar a animação “Turma da Boiadeirinha”, voltada ao público infantil. O projeto foi desenvolvido com apoio de pedagogos e psicólogos e aborda temas como respeito à família, educação e solidariedade.
“Tudo dentro do desenho tem um porquê. A gente ensina as questões sobre família, respeitar pai e mãe, pedir bênção, ajudar a mãe a lavar louça”, explicou a cantora.