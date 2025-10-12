Ana Castela descarta carreira de apresentadora após “Bom Dia e Cia”: “Quem sabe uns freelance”

Além de cantora de sucesso, Ana Castela roubou a cena na última semana como apresentadora do “Bom Dia & Cia”, tradicional programa infantil do SBT. Apesar dos elogios e de ter pego gosto pela profissão, a Boiadeira admitiu que a televisão, por enquanto, não está nos seus planos. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a artista revelou que não tem tempo hábil para conciliar tudo.
Apesar de afirmar que a experiência como apresentadora foi divertida, Ana deixou claro que não pretende trocar os palcos pelos estúdios.
“É difícil realmente ter o tempo, mas bom, para a gente fazer uns freelances ali no SBT, facinho, e eu ficaria muito feliz. Muito #SBT, muito fica a dica, né? Eu quero muito apresentar de novo o ‘Bom Dia & Companhia’ e o público gostou da minha participação. Então eu ficaria muito honrada e muito feliz de estar participando novamente”, afirmou.
Dentre os bastidores que a encantaram, a Boiadeira falou sobre o grito de Playstation, antigo slogan de Yudi e Priscila, que surgiu naturalmente: “Foi bom que saiu naturalmente o PlayStation, né? Pois é, mas não era para ter o PlayStation”, disse, aos risos.
Segundo ela, a ideia partiu dela mesma, que sugeriu incluir o console na cena: “Falei para o pessoal: ‘Gente, vocês poderiam muito colocar o PlayStation’. […] Às vezes a marca não vai ser nenhum problema, porque a galera vai gostar tanto. Foi algo que marcou a gente, né? A nossa infância foi o pessoal gritando ‘PlayStation’ e o roda, João.”
A cantora explicou ainda que o convite do SBT teve relação com o lançamento de sua nova animação, “Turma da Boiadeirinha”. O projeto, voltado ao público infantil, foi desenvolvido com apoio de pedagogos e psicólogos, e traz mensagens sobre respeito à família, educação e solidariedade.
“Tudo dentro do desenho tem um porquê. A gente ensina as questões sobre família, respeitar pai e mãe, pedir bênção, ajudar a mãe a lavar louça. E a gente levou também para o SBT para trazer mais ênfase para o desenho”, explicou.