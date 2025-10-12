“Ana Castela é a cara do Zé”, diz irmão do cantor sobre a sertaneja

Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe e filho do cantor Leonardo, abriu o jogo ao ser questionado sobre o suposto romance entre o irmão e Ana Castela. Em entrevista que viralizou nas redes, o cantor não escondeu a curiosidade sobre a possível cunhada, embora ainda não a conheça pessoalmente. Assista ao vídeo.
“Não conheci a Ana, mas estive com a Poliana [Rocha, mãe de Zé] esses tempos. Ela contou que foram pescar e pirou com o tanto que a Ana é gente boa. Tem a mesma energia caótica do meu pai”, revelou Matheus, bem-humorado.
Ele também destacou a semelhança entre Ana e o irmão: “O Zé é muito parecido com ela. Não a conheço, mas pelo que me falam, o Zé é muito parecido, brincalhão, não tem hora ruim para nada. Acho os dois muito parecidos.”
Possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela não confirmaram oficialmente o namoro, mas vêm sendo flagrados juntos com frequência, sempre trocando carinhos. Em uma recente publicação nas redes, o casal compartilhou uma foto com um emoji de coração, aumentando ainda mais os rumores de que o romance está mesmo acontecendo.