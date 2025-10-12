Ana Castela é derrubada por influenciador durante show em São Paulo

Ana Castela sofreu um pequeno incidente em um show em São Paulo, na noite do último sábado (11/10). Enquanto se apresentava, a cantora foi acidentalmente derrubada.
A artista convidou o influenciador Odorico Reis ao palco. Após se despedirem, Ana o chamou novamente, e os dois acabaram trombando.
Apesar da queda, a artista se levantou rapidamente e continuou o show, mostrando bom humor diante do imprevisto.
O momento foi assistido de camarote por Zé Felipe, que estava na plateia. Mais cedo, o filho de Leonardo tinha postado uma foto em clima de romance com Ana.
Os cantores estariam vivendo um romance. Apesar de ainda não terem confirmado, eles são vistos juntos com frequência e fazem diversas publicações emblemáticas nas redes sociais.
Ana Castela e Zé Felipe lançaram, inclusive, uma música juntos, chamada Sua Boca Mente.
