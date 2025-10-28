28/10/2025
Universo POP
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo

Ana Castela e Gustavo Mioto reagem a regravação de parceria apaixonada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-castela-e-gustavo-mioto-reagem-a-regravacao-de-parceria-apaixonada

Ana Castela e Gustavo Mioto reagiram nesta terça-feira (28/10) à possível regravação da música Princesa, hit apaixonado lançado na época em que os músicos ainda eram o casal. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que revelou que a canção será tema da nova novela vertical da Globo protagonizada por Mioto.

Pelas redes sociais, o cantor esclareceu que sim, a composição vai ganhar uma nova versão. No entanto, ele negou que a original, que conta com a voz de Ana Castela, seja substituída nos shows ou nas plataformas digitais.

“Gente, não existe regravação”, escreveu Mioto no X, antigo Twitter. “Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial, é a original que vocês conhecem”, explicou.

Leia também

8 imagens"Assunto bem encerrado", dispara Gustavo Mioto sobre Ana CastelaGustavo Mioto e Ana Castela.Ana Castela e Gustavo Mioto.Ana Castela e Gustavo MiotoFechar modal.1 de 8

Gustavo Mioto esclarece se haverá regravação da música Princesa, canção lançada com Ana Castela

2 de 8

“Assunto bem encerrado”, dispara Gustavo Mioto sobre Ana Castela

Instagram/Reprodução3 de 8

Gustavo Mioto e Ana Castela.

Reprodução/Internet.4 de 8

Ana Castela e Gustavo Mioto.

Reprodução.5 de 8

Lope Regis6 de 8

Ana Castela e Gustavo Mioto

7 de 8

Ana Castela e Gustavo Mioto

Instagram/Reprodução8 de 8

Voltaram? Ana Castela e Gustavo Mioto são vistos juntos em Londrina

INstagram/Reprodução

O que achou a Boiadeira da nova versão

Em meio às notícias que Ana Castela estaria sendo “apagada” da música que lançou com o ex-namorado, a cantora deixou ressentimentos de lado. Pelas redes sociais, ela se declarou na torcida pelo sucesso do novo projeto de Mioto.

“Princesa é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor para novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo”, escreveu a Boiadeira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost