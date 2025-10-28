Ana Castela e Gustavo Mioto reagem a regravação de parceria apaixonada

Ana Castela e Gustavo Mioto reagiram nesta terça-feira (28/10) à possível regravação da música Princesa, hit apaixonado lançado na época em que os músicos ainda eram o casal. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, que revelou que a canção será tema da nova novela vertical da Globo protagonizada por Mioto.
Pelas redes sociais, o cantor esclareceu que sim, a composição vai ganhar uma nova versão. No entanto, ele negou que a original, que conta com a voz de Ana Castela, seja substituída nos shows ou nas plataformas digitais.
“Gente, não existe regravação”, escreveu Mioto no X, antigo Twitter. “Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial, é a original que vocês conhecem”, explicou.
O que achou a Boiadeira da nova versão
Em meio às notícias que Ana Castela estaria sendo “apagada” da música que lançou com o ex-namorado, a cantora deixou ressentimentos de lado. Pelas redes sociais, ela se declarou na torcida pelo sucesso do novo projeto de Mioto.
“Princesa é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor para novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo”, escreveu a Boiadeira.