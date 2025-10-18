18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Ana Castela e Zé Felipe fazem participação especial em show de Leonardo no Paraná

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-castela-e-ze-felipe-fazem-participacao-especial-em-show-de-leonardo-no-parana

Será que essas bocas mentem? Uma coisa é certa: elas cantam e muito! Após lançar sua parceria com Zé Felipe, Ana Castela subiu ao palco do cantor e também do possível sogro, Leonardo, durante um show em Sarandi, no Paraná, na última sexta-feira (17/10). Juntos, eles soltaram a voz em um dos maiores clássicos da música sertaneja, “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, e levaram o público à loucura.

Ana e Zé roubaram a cena no festival, que já tinha shows confirmados de Brenno & Matheus, Matogrosso & Mathias, além é claro, de Leonardo como a grande atração. Mesmo sem estar na programação oficial, os cantores subiram ao palco e mostraram tanta sintonia que os vídeos rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@prefeiturasarandi
Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo juntosFoto/Instagram/@prefeiturasarandi
Foto/Instagram/@prefeiturasarandi
Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo juntosFoto/Instagram/@prefeiturasarandi
Foto/Instagram/@prefeiturasarandi
Ana Castela e Zé Felipe juntosFoto/Instagram/@prefeiturasarandi
Foto/Instagram/
Ana Castela e Zé FelipeFoto/Instagram/
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal

Leia Também

Vivendo um romance, Zé e Ana aproveitaram o momento para soltar a voz e até dançaram juntos. Além do clássico, a dupla escolheu uma música sugestiva para a performance, “60 Dias Apaixonados”, também de Chitãozinho & Xororó, cuja letra fala de uma morena que conquistou completamente o coração do cantor, deixando-o “amarrado” de paixão.

Apesar da distância, já que Ana mora em Londrina, no Paraná, e Zé Felipe em Goiânia, em Goiás, a dupla mantém a ponte aérea frequente e continua próxima das famílias. Os pais da Boiadeira já conheceram o novo pretendente, e a relação com os pais do artista, Poliana Rocha e Leonardo, também segue próxima e harmoniosa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost