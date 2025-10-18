Ana Castela e Zé Felipe fazem participação especial em show de Leonardo no Paraná

Será que essas bocas mentem? Uma coisa é certa: elas cantam e muito! Após lançar sua parceria com Zé Felipe, Ana Castela subiu ao palco do cantor e também do possível sogro, Leonardo, durante um show em Sarandi, no Paraná, na última sexta-feira (17/10). Juntos, eles soltaram a voz em um dos maiores clássicos da música sertaneja, “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, e levaram o público à loucura.

Ana e Zé roubaram a cena no festival, que já tinha shows confirmados de Brenno & Matheus, Matogrosso & Mathias, além é claro, de Leonardo como a grande atração. Mesmo sem estar na programação oficial, os cantores subiram ao palco e mostraram tanta sintonia que os vídeos rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo juntos Foto/Instagram/@prefeiturasarandi Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo juntos Foto/Instagram/@prefeiturasarandi Ana Castela e Zé Felipe juntos Foto/Instagram/@prefeiturasarandi Ana Castela e Zé Felipe Foto/Instagram/ Foto: Domingo Legal Foto: Domingo Legal

Vivendo um romance, Zé e Ana aproveitaram o momento para soltar a voz e até dançaram juntos. Além do clássico, a dupla escolheu uma música sugestiva para a performance, “60 Dias Apaixonados”, também de Chitãozinho & Xororó, cuja letra fala de uma morena que conquistou completamente o coração do cantor, deixando-o “amarrado” de paixão.

Apesar da distância, já que Ana mora em Londrina, no Paraná, e Zé Felipe em Goiânia, em Goiás, a dupla mantém a ponte aérea frequente e continua próxima das famílias. Os pais da Boiadeira já conheceram o novo pretendente, e a relação com os pais do artista, Poliana Rocha e Leonardo, também segue próxima e harmoniosa.