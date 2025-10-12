Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação

Ana Castela, de 21 anos de idade, e Zé Felipe, de 27, se beijaram, na tarde deste domingo (12), na gravação do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, no SBT. Durante a gravação, a dupla apresentou o feat que lançou no início do mês, Sua Boca Mente. Em um dos momentos da apresentação, Zé Felipe demonstrou carinho por Ana, dando um beijo no ombro da cantora. Depois, um selinho.