Ana Castela e Zé Felipe se declaram e revelam status da relação

Durante o programa Passa ou Repassa deste domingo (12/10), Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Durante as dinâmicas e desafios, os dois não esconderam o carinho um pelo outro.

Leia também

Sob comando do apresentador Celso Portiolli, o jogo consistia em os participantes fazerem declarações usando objetos mostrados por ele.

Ao ver um mini globo terrestre, Zé Felipe declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado”.

Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

Na vez de Ana Castela, foi ela quem retribuiu a declaração. Em um momento, quando Celso mostrou uma maçã e um pão de brinquedo, a cantora brincou:“Eu morderia esses dois, já que não posso te morder no programa. Tô doidinha pra te dar umas mordidas hoje”.

Status do relacionamento

Durante o quadro, Celso Portiolli aproveitou o clima descontraído para tentar descobrir mais sobre a relação entre Ana Castela e Zé Felipe.

“O Brasil quer saber! Já cansei de ver fofoca… Tá junto ou não tá?”, perguntou o apresentador, em tom de brincadeira.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo 2 de 6

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução 3 de 6

Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela

Reprodução/Instagram 4 de 6

Zé Felipe e Ana Castela

Instagram/Reprodução 5 de 6

Zé Felipe e Ana Castela no Pantanal

6 de 6

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Redes Sociais

Sorrindo, Ana respondeu: “Eu não sei de nada, só sei que tô pronta pra tacar uma tortada na cara do Zé!”. Celso, então, insistiu: “Mas e aí, tem algo mais? Vocês são só amigos?”.

A cantora, então, desconversou: “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”.

Após o momento, os dois acabaram dando um selinho tímido no palco do programa.

Essa foi a primeira vez que os dois apareceram juntos em um programa de TV, aumentando ainda mais as especulações sobre um romance.