Ana Castela e Zé Felipe se declaram e revelam status da relação

Durante o programa Passa ou Repassa deste domingo (12/10), Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Durante as dinâmicas e desafios, os dois não esconderam o carinho um pelo outro.
Leia também
-
Versões caninas de Ana Castela e Zé Felipe buscam novo lar no DF
-
É aliança sim! Zé Felipe surpreendeu Ana Castela; saiba os detalhes
-
Poliana Rocha compartilha momento romântico de Zé Felipe e Ana Castela
-
Ana Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a web
Sob comando do apresentador Celso Portiolli, o jogo consistia em os participantes fazerem declarações usando objetos mostrados por ele.
Ao ver um mini globo terrestre, Zé Felipe declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado”.
Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT
Na vez de Ana Castela, foi ela quem retribuiu a declaração. Em um momento, quando Celso mostrou uma maçã e um pão de brinquedo, a cantora brincou:“Eu morderia esses dois, já que não posso te morder no programa. Tô doidinha pra te dar umas mordidas hoje”.
Status do relacionamento
Durante o quadro, Celso Portiolli aproveitou o clima descontraído para tentar descobrir mais sobre a relação entre Ana Castela e Zé Felipe.
“O Brasil quer saber! Já cansei de ver fofoca… Tá junto ou não tá?”, perguntou o apresentador, em tom de brincadeira.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo2 de 6
Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira
@zefelipe/Instagram/Reprodução3 de 6
Internautas reparam suposta aliança de compromisso no dedo de Zé Felipe em foto com Ana Castela
Reprodução/Instagram4 de 6
Zé Felipe e Ana Castela
Instagram/Reprodução5 de 6
Zé Felipe e Ana Castela no Pantanal
6 de 6
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Redes Sociais
Sorrindo, Ana respondeu: “Eu não sei de nada, só sei que tô pronta pra tacar uma tortada na cara do Zé!”. Celso, então, insistiu: “Mas e aí, tem algo mais? Vocês são só amigos?”.
A cantora, então, desconversou: “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”.
Após o momento, os dois acabaram dando um selinho tímido no palco do programa.
Essa foi a primeira vez que os dois apareceram juntos em um programa de TV, aumentando ainda mais as especulações sobre um romance.