19/10/2025
Ana Castela e Zé Felipe sobem ao palco durante show de Leonardo

ana-castela-e-ze-felipe-sobem-ao-palco-durante-show-de-leonardo

O cantor Leonardo dividiu o palco com o filho, Zé Felipe, e a cantora Ana Castela, durante um show em Sarandi, no Paraná, realizado na última sexta-feira (17/10). A dupla, que está vivendo um suposto romance, interpretou a música Evidências, sucesso de Chitãozinho & Xororó.

O trio levantou o público ao cantar juntos outro clássico do sertanejo: 60 Dias Apaixonado, canção que fala sobre uma morena que conquista por completo o coração do cantor. Leonardo ainda protagonizou um momento especial ao dançar com Ana Castela ao som de Ainda Ontem Chorei de Saudade.

No sábado (18/10), Leonardo compartilhou fotos do momento nas redes sociais. Em uma dos registros, o sertanejo aparece sorridente ao lado do casal, usando o chapéu da boiadeira.

Mesmo sem oficializar o romance, Zé Felipe e Ana Castela mostram que estão cada vez mais próximos. Recentemente, eles lançaram a música Sua Boca Mente”, e desde então, vêm aparecendo juntos em eventos e bastidores.

