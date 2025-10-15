15/10/2025
Ana Castela e Zé Felipe surgem juntos em academia e chamam atenção ao exibirem alianças

Assumidos? Ana Castela e Zé Felipe voltaram a dar o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (15/10). A cantora publicou uma foto abraçadinha com o cantor na academia, mostrando que os dois estão treinando juntos. Mas o que realmente chamou atenção foram os anéis combinando que os artistas usavam, reforçando as suspeitas dos fãs de que o pedido de namoro pode ter sido oficializado com alianças.

Mais cedo, o suposto casal já havia sido flagrado chegando junto à academia. Após o treino, a Boiadeira, que está dedicada aos exercícios há alguns meses e já mostrou mudanças no físico, registrou uma foto abraçadinha com Zé. No maior clima de intimidade, ela brincou na legenda, deixando claro que foi ela quem arrastou o cantor para o treino: “Vai voltar a treinar sim”.

Apesar do clima, outro detalhe roubou a cena: os anéis. Desde a última terça-feira, (14/10), os cantores estão circulando com os acessórios no dedo anelar e levantaram suspeitas de que o romance finalmente virou namoro. Aliás, segundo o colunista Matheus Baldi, as joias são de ouro branco, cravejadas com 72 diamantes cada, eles custam cerca de 5.950 euros, ou R$37.609 por peça, ou R$75 mil a dupla.

No entanto, a Boiadeira chegou a negar que oficializou o relacionamento no último sábado, (11/10), em entrevista ao colunista Lucas Pasin: “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, declarou.

