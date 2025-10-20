20/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe trocam beijos e pai da cantora dispara: “Que melação!”

Não se desgrudam! O clima de romance entre Zé Felipe e Ana Castela segue firme e forte. Os dois curtiram o domingo (19/10) em uma resenha realizada na casa da boiadeira, em Londrina, Paraná, ao lado de amigos e familiares. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os artistas chegaram a levar bronca de Rodrigo Castela, pai de Ana, por conta do chamego em público.

O momento foi registrado por João Victor, amigo de Zé Felipe. No vídeo, os cantores aparecem sentados lado a lado e trocando carícias. “Que melação!”, disparou o pai de Ana Castela.

“Ô, fica beijando na boca toda hora”, atiçou João ao filmar o momento divertido do sogro de Zé Felipe. “Não tem respeito com a gente”, ainda brincou o pai de Ana Castela.

No último domingo (19/10), o filho de Leonardo animou os fãs ao divulgar um registro em que aparece beijando Ana Castela em rede nacional. A foto foi feita durante a participação dos cantores no “Domingo Legal”.

Vale ressaltar que Ana já havia confirmado o envolvimento com Zé. “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, afirmou em entrevista a Lucas Pasin.

