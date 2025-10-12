Ana Castela e Zé Felipe trocam primeiro beijo em programa de TV

Ana Castela e Zé Felipe deixaram o amor falar mais alto e deram o primeiro beijo em público neste domingo (12/10). O ato de afeto ocorreu durante uma gravação do Domingo Legal, prevista para ser exibida na próxima semana.

As fotos do momento foram publicadas no próprio perfil do programa, comandado por Celso Portiolli. “Uma imagem vale mais que mil palavras, né?”, diz a legenda.

Estão namorando?

Em conversa exclusiva com Lucas Pasin, colunista do Metrópoles, nos bastidores de um show em São Paulo, Ana Castela respondeu se está namorando com Zé Felipe.

“A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal”, explicou.