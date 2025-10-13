Ana Castela entrega intimidades do sogrão Leonardo: “Não tem frescura”

Ana Castela não está encantada apenas por Zé Felipe – em quem deu seu primeiro beijo público ontem durante gravação do Domingo Legal, no SBT. A boiadeira contou, em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, sobre a relação com o sogrão Leonardo, com quem tem a oportunidade agora de conviver mais na intimidade.

“Foi maravilhoso [conhecer o Leonardo]. A primeira vez que eu vi o Leo já bateu. Ele é muito gente como a gente. E ele não tem frescura. Cheguei na casa dele e ele já me serviu tomate com sal. E ele gosta com sal…, viu? Foi muito legal. A vibe bateu”.

Leia também

Os elogios da cantora também vão para a sogra Poliana Rocha. Ela faz ainda uma forte declaração sobre a Fazenda Talismã:

“Com a Poli também [bateu demais]. A Poli é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa super querida. Vou te falar: é uma casa que quando você vai você tem vontade de voltar mais vezes.”

Estão namorando?

Ainda na entrevista, Ana Castela definiu o “status” de relacionamento com Zé Felipe, e foi só elogios ao filho de Leonardo.

“A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal”.

Com brilho nos olhos para falar do amado, Ana Castela se declara:

“Realmente, o Zé sou eu de saia. E eu sou ele de calça. A gente é bobo mesmo. Somos sérios quando precisamos, mas temos nossos momentos de bobeira. Somos felizes”.

Assista a entrevista completa:

Novas músicas com Zé Felipe

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Zé Felipe e Ana Castela

Instagram/Reprodução 2 de 5

Zé Felipe e Ana Castela.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 5

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram 4 de 5

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Redes Sociais 5 de 5

“Tudo incrível”, baba Zé Felipe ao falar sobre Ana Castela

Instagram/Reprodução

Ana Castela e Zé Felipe lançaram recentemente a parceria em “Sua Boca Mente”, que agradou aos fãs. Essa, no entanto, não será a única música que os dois vão lançar juntos.

“Nós tínhamos outra música para ser lançada, mais verão. Acabou que não deu certo porque acho que não combinaria muito agora. Queremos lançar um pouco mais pra frente. E ele acabou me mandando essa música e eu falei: ‘Nossa, que música legal. Me manda a letra para eu aprender, que quando você lançar eu já vou ter aprendido e gravo um vídeo cantando’. Aí ele falou assim: ‘Você quer gravar comigo?’. E eu aceitei na hora. Ele já estava na pegada country e eu também, acho que vai combinar muito e bater esse feat”.

A boiadeira entrega que a parceria musical veio antes do relacionamento, e dá detalhes: “O pessoal gostou e obviamente gostaram porque saiu um ‘trelele’ que o pessoal gosta. A música está indo muito bem, está super bonita. Shania Twain não tem o que falar sobre ela. É uma referência no meio da música”.