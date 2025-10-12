Ana Castela leva tombo no palco durante apresentação ao lado de Zé Felipe

A cantora Ana Castela, 21, foi derrubada acidentalmente após trombar com o influenciador Odorico Reis, que havia sido convidado por ela para subir ao palco. A situação ocorreu durante um show realizado no sábado (11), em uma casa de shows em São Paulo.
O incidente aconteceu quando Odorico já havia se despedido do público, mas foi chamado de volta por Ana.
Ao se aproximarem, os dois acabaram se esbarrando de forma involuntária, e a cantora caiu no chão. O momento foi registrado por fotógrafos presentes no local.
Apesar do susto, Ana não se machucou. Ela recebeu ajuda de membros da equipe para se levantar e, demonstrando bom humor, continuou a apresentação normalmente como se nada tivesse acontecido.
Zé Felipe, 27, estava na plateia assistindo ao show. O artista chegou a posar para fotos no camarim com amigos antes da apresentação.
Com informações CNN