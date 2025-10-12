12/10/2025
Universo POP
Ana Castela leva tombo no palco durante apresentação ao lado de Zé Felipe

A situação ocorreu durante um show realizado no sábado (11), em uma casa de shows em São Paulo

A cantora Ana Castela, 21, foi derrubada acidentalmente após trombar com o influenciador Odorico Reis, que havia sido convidado por ela para subir ao palco. A situação ocorreu durante um show realizado no sábado (11), em uma casa de shows em São Paulo.

Ao se aproximarem, os dois acabaram se esbarrando de forma involuntária/Foto: Reprodução

O incidente aconteceu quando Odorico já havia se despedido do público, mas foi chamado de volta por Ana.

Ao se aproximarem, os dois acabaram se esbarrando de forma involuntária, e a cantora caiu no chão. O momento foi registrado por fotógrafos presentes no local.

Apesar do susto, Ana não se machucou. Ela recebeu ajuda de membros da equipe para se levantar e, demonstrando bom humor, continuou a apresentação normalmente como se nada tivesse acontecido.

Zé Felipe, 27, estava na plateia assistindo ao show. O artista chegou a posar para fotos no camarim com amigos antes da apresentação.

Com informações CNN

 

