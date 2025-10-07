Ana Castela liga ao vivo para Zé Felipe após cantor assumir namoro

Pouco depois de assumir o namoro com a Ana Castela ao vivo no PodPah nesta terça-feira (7/10), Zé Felipe foi surpreendido por uma ligação da Boiadeira.
No meio da entrevista, os apresentadores interromperam o programa para anunciar que estavam recebendo uma ligação da cantora, que estava acompanhada de Serginho Groisman e Neymar.
A artista, que estava no meio das gravações do Altas Horas para promover a nova parceira com Zé Felipe, aproveitou a oportunidade para pegar o cantor desprevinido e fazer uma ligação de vídeo com o companheiro.
“Ana, você acha que você e o Zé Felipe vão namorar”, perguntou o apresentador Igão à Boiadeira, sendo respondido pela euforia da plateia do Altas Horas nos estúdios da Globo.
Minutos antes, Zé Felipe havia acabado de confirmar que, de fato, está em um namoro com Ana Castela. “E você, tá namorando?” questionou Mítico. “Como que tá o coração?”, perguntou.
Zé Felipe então titubeia, mas logo assume a relação. “Tô. [Coração] tá batendo. Coração tá feliz e muita alegria, graças a Deus. Eu tô mais leve, bem demais”, declarou.
“[Somos] bonitinhos, né? Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, acrescentou aos apresentadores.