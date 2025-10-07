Ana Castela liga ao vivo para Zé Felipe após cantor assumir namoro

07/10/2025
Escrito por Metrópoles
ana-castela-liga-ao-vivo-para-ze-felipe-apos-cantor-assumir-namoro

Pouco depois de assumir o namoro com a Ana Castela ao vivo no PodPah nesta terça-feira (7/10), Zé Felipe foi surpreendido por uma ligação da Boiadeira.

No meio da entrevista, os apresentadores interromperam o programa para anunciar que estavam recebendo uma ligação da cantora, que estava acompanhada de Serginho Groisman e Neymar.

A artista, que estava no meio das gravações do Altas Horas para promover a nova parceira com Zé Felipe, aproveitou a oportunidade para pegar o cantor desprevinido e fazer uma ligação de vídeo com o companheiro.

“Ana, você acha que você e o Zé Felipe vão namorar”, perguntou o apresentador Igão à Boiadeira, sendo respondido pela euforia da plateia do Altas Horas nos estúdios da Globo.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por SONHO SERTANEJO por Júlio Víctor (@sonhosertanejo)

Minutos antes, Zé Felipe havia acabado de confirmar que, de fato, está em um namoro com Ana Castela. “E você, tá namorando?” questionou Mítico. “Como que tá o coração?”, perguntou.

Zé Felipe então titubeia, mas logo assume a relação. “Tô. [Coração] tá batendo. Coração tá feliz e muita alegria, graças a Deus. Eu tô mais leve, bem demais”, declarou.

“[Somos] bonitinhos, né? Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, acrescentou aos apresentadores.

