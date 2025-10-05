Ana Castela mostra antes e depois após 7 meses de treino e encoraja seguidores

Neste domingo (5/10), Ana Castela mostrou o desenvolvimento do seu corpo em várias fotos publicadas na sua rede social, isso diante dos vários meses de treino.

Ela iniciou com “esse era o meu corpo” vestida com cropped e short curto. Em seguida, mostrou outra, vestida também de cropped com a legenda “e essas eram minhas perninhas”.

Ela explicou que sempre foi “bem magrela” e, no seguinte story do Instagram, explicou que está treinando há sete meses, isso exibindo uma aula de box que fez. “Muito a melhorar, mas feliz com a mudança. Se to conseguindo, cê também consegue. Aproveita que amanhã é segunda e bora começar”, incentivou.

Em junho deste ano de 2025, a cantora também compartilhou algo semelhante e afirmou que era “tudo natural”. Na época, declarou que havia parado de consumir bebida alcoólica e açúcar. Ela também mencionou a boa genética: “Minha mãe teve época que ia muito à academia, conseguiu botar tanquinho, tinha corpo todo sarado. Hoje em dia ainda tem corpo todo sarado, todo maravilhoso, mas naquela época era 100% focada. Então, aqui também tem um pouquinho de genética”, completou.

A famosa ainda garantiu que conseguiu os resultados de forma natural e explicou as espinhas em seu rosto: “Essas espinhas na minha cara, para quem me acompanha há muito tempo, sabe que sofro com acne há muito tempo na minha vida, muitos anos. E agora comecei a tomar Roacutan, meu Deus do céu, gente. Até o Roacutan fazer efeito, essas bombinhas aqui vão sair tudo”, disse ela, que apareceu de cara limpa, exibindo algumas espinhas no rosto. Recentemente, tanto Ana como Zé confirmaram que estão em um relacionamento.