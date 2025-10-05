05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Ana Castela mostra antes e depois após 7 meses de treino e encoraja seguidores

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-castela-mostra-antes-e-depois-apos-7-meses-de-treino-e-encoraja-seguidores

Neste domingo (5/10), Ana Castela mostrou o desenvolvimento do seu corpo em várias fotos publicadas na sua rede social, isso diante dos vários meses de treino.

Ela iniciou com “esse era o meu corpo” vestida com cropped e short curto. Em seguida, mostrou outra, vestida também de cropped com a legenda “e essas eram minhas perninhas”.

Ela explicou que sempre foi “bem magrela” e, no seguinte story do Instagram, explicou que está treinando há sete meses, isso exibindo uma aula de box que fez. “Muito a melhorar, mas feliz com a mudança. Se to conseguindo, cê também consegue. Aproveita que amanhã é segunda e bora começar”, incentivou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Antes e depois de Ana CastelaReprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Reprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Antes e depois de Ana CastelaReprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Reprodução Instagram Ana Castela/ montagem
Antes e depois de Ana CastelaReprodução Instagram Ana Castela/ montagem

Leia Também

Em junho deste ano de 2025, a cantora também compartilhou algo semelhante e afirmou que era “tudo natural”. Na época, declarou que havia parado de consumir bebida alcoólica e açúcar. Ela também mencionou a boa genética: “Minha mãe teve época que ia muito à academia, conseguiu botar tanquinho, tinha corpo todo sarado. Hoje em dia ainda tem corpo todo sarado, todo maravilhoso, mas naquela época era 100% focada. Então, aqui também tem um pouquinho de genética”, completou.

A famosa ainda garantiu que conseguiu os resultados de forma natural e explicou as espinhas em seu rosto: “Essas espinhas na minha cara, para quem me acompanha há muito tempo, sabe que sofro com acne há muito tempo na minha vida, muitos anos. E agora comecei a tomar Roacutan, meu Deus do céu, gente. Até o Roacutan fazer efeito, essas bombinhas aqui vão sair tudo”, disse ela, que apareceu de cara limpa, exibindo algumas espinhas no rosto. Recentemente, tanto Ana como Zé confirmaram que estão em um relacionamento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost