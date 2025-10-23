Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo

Os fãs que esperavam ver o primeiro encontro entre Ana Castela e Virginia Fonseca vão ter que esperar um pouco mais. A Boiadeira, atual namorada de Zé Felipe, não comparecerá à festa de 3 anos de Maria Flor, filha do cantor com a influenciadora, que acontece nesta quinta-feira (23/10), em Goiânia (GO).

O motivo é profissional: Ana embarcou na noite de quarta-feira (22) para Portugal, onde cumpre uma agenda de shows entre os dias 24 e 26 de outubro. Em suas redes sociais, a artista celebrou a viagem internacional e deixou um recado aos fãs europeus:

“Portugal, eu tô chegando! Esse final de semana vamos cantar juntinhos e criar momentos inesquecíveis. Garanta já o seu ingresso e vem viver isso comigo!”, escreveu.

A ausência da cantora gerou comentários nas redes sociais, já que muitos fãs aguardavam sua presença na festa da filha de Zé Felipe e Virginia, especialmente após o casal assumir o relacionamento publicamente.

“Achei que ela ia para festa da Floflô”, comentou uma seguidora.

“Poxa, pensei que finalmente iria rolar o tão esperado encontro com a Virginia. Não vai ser dessa vez”, lamentou outra.

Mesmo à distância, Ana deve demonstrar apoio ao namorado nas redes, enquanto segue com sua turnê internacional.

Fonte: Instagram @anacastelacantora / Portal Leo Dias / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet