23/10/2025
Ana Castela não vai para festa da filha de Zé Felipe: saiba o motivo

Escrito por Metrópoles
ana-castela-nao-vai-para-festa-da-filha-de-ze-felipe:-saiba-o-motivo

Ao que tudo indica, Ana Castela não vai comparecer na festa de 3 anos de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, que acontece nesta quinta-feira (23/10) em Goiânia (GO). A Boiadeira, atual namorada do filho de Leonardo, embarcou para Portugal na noite dessa quarta-feira (22/10) e já chegou em solo europeu.

Nas redes sociais, Ana Castela comemorou a ida ao país para shows nos dias 24, 25 e 26 de outubro. “Portugal, eu tô chegando. Esse final de semana vamos cantar juntinhos e criar momentos inesquecíveis. Garanta já o seu ingresso e vem viver isso comigo!”, escreveu Ana.

Leia também

A expectativa dos fãs era de que a Boiadeira marcasse presença no aniversário de Maria Flor, já que assumiu publicamente o relacionamento com Zé Felipe recentemente.

Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Zé Felipe e Ana Castela

Nos comentários do post, fãs do casal comentaram o assunto: “Achei que ela ia para festa da Floflô”, escreveu uma internauta. “Poxa, pensei que finalmente iria rolar o tão esperado encontro com a Virginia. Não vai ser dessa vez”, disse outra.

