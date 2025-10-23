Ana Castela não vai para festa da filha de Zé Felipe: saiba o motivo

Ao que tudo indica, Ana Castela não vai comparecer na festa de 3 anos de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, que acontece nesta quinta-feira (23/10) em Goiânia (GO). A Boiadeira, atual namorada do filho de Leonardo, embarcou para Portugal na noite dessa quarta-feira (22/10) e já chegou em solo europeu.
Nas redes sociais, Ana Castela comemorou a ida ao país para shows nos dias 24, 25 e 26 de outubro. “Portugal, eu tô chegando. Esse final de semana vamos cantar juntinhos e criar momentos inesquecíveis. Garanta já o seu ingresso e vem viver isso comigo!”, escreveu Ana.
Leia também
-
Após briga com Virginia, Bruna Biancardi arma plano com Ana Castela
-
Virginia e Ana Castela vão se encontrar nesta quinta-feira: entenda
-
Ana Castela reage a vídeo que questiona sua sexualidade
-
Após confirmação do namoro, Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe
A expectativa dos fãs era de que a Boiadeira marcasse presença no aniversário de Maria Flor, já que assumiu publicamente o relacionamento com Zé Felipe recentemente.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados
Instagram/Reprodução2 de 3
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo3 de 3
Zé Felipe e Ana Castela
Reprodução/Redes sociais.
Nos comentários do post, fãs do casal comentaram o assunto: “Achei que ela ia para festa da Floflô”, escreveu uma internauta. “Poxa, pensei que finalmente iria rolar o tão esperado encontro com a Virginia. Não vai ser dessa vez”, disse outra.