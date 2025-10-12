ana-castela-pede-oportunidade-ao-sbt-e-pode-virar-colega-de-virginia

Ana Castela pegou gosto pela televisão. A boiadeira, que recentemente comandou uma edição especial do Bom Dia & Cia na semana de Dia das Crianças, no SBT, quer explorar mais o seu lado apresentadora.

Em entrevista exclusiva a esta coluna do Metrópoles, a cantora contou que quer novas oportunidades de ser “colega de emissora” de Virgínia Fonseca:

“Você acredita que depois dessa repercussão todinha, eu mandei mensagem para o SBT e falei: ‘Galera, do fundo do meu coração, se vocês precisarem de mim mais uma vez para apresentar o Bom Dia & Cia, eu estou aqui para vocês’”.

Ana Castela não acredita que possa assumir um programa de forma fixa, mas sugere:

“Acho que trabalhar como apresentadora talvez não [role] por conta do mundo da música. É complicado tirar esse tempo. Mas uns freelancers se o SBT quiser me chamar eu estou aqui pra vocês.”

Conforme apuração da coluna, o SBT tem todo o interesse em aproveitar bastante a imagem de Ana Castela, especialmente após a repercussão positiva do Bom Dia & Cia.

Assista a entrevista

Inclusive, a emissora fundada por Silvio Santos foi o local escolhido para Ana Castela e Zé Felipe se apresentarem juntos pela primeira vez após assumirem o romance. Os dois gravam neste domingo (12/10) uma no “Domingo Legal”, do SBT. A gravação com os cantores está prevista para ir ao ar na semana seguinte (19/10).

Zé Felipe e Ana Castela vão apresentar no palco do SBT a parceria musical de “Sua Boca Mente”, lançada recentemente. Eles também serão entrevistados pelo apresentador Celso Portiolli.