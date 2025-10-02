02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Ana Castela quebra silêncio sobre relacionamento com Zé Felipe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-castela-quebra-silencio-sobre-relacionamento-com-ze-felipe

Depois de uma viagem romântica pelo Pantanal mato-grossense com Zé Felipe, Ana Castela finalmente quebrou o silêncio sobre o relacionamento com o cantor. Em entrevista na noite dessa quarta-feira (1°/10), a cantora não colocou rótulos na relação, mas deixou claro que a aproximação com o sertanejo.

“A internet tenta nos fazer pular etapas. [Mas nós] estamos seguindo”, contou a Boiadeira à imprensa durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo em São Paulo.

7 imagensZé Felipe e Ana CastelaAna Castela e Zé Felipe.Zé Felipe e Ana Castela posam ao lado de amigos para as redes sociaisZé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumoresAna Castela e Zé Felipe.Fechar modal.1 de 7

Zé Felipe e Ana Castela foram clicados juntos

Instagram/Reprodução 2 de 7

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes sociais.3 de 7

Ana Castela e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais.4 de 7

Zé Felipe e Ana Castela posam ao lado de amigos para as redes sociais

Instagram/Reprodução 5 de 7

Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores

6 de 7

Ana Castela e Zé Felipe.

Reprodução/Internet.7 de 7

Ana Castela quebra silêncio sobre relacionamento com Zé Felipe

Reprodução/Instragram: @egobrasil

Leia também

“Não estamos escondendo nada de ninguém e tá todo mundo feliz, glória a Deus”, declarou.

Desde meados de agosto, quando o suposto casal abordou pela primeira vez os rumores de uma relação, esta é a primeira vez em que a Boiadeira não desconversa sobre a aproximação com o cantor.

Depois de um mês de visitas as escondidas, porém, Zé Felipe e Ana Castela finalmente abriram o jogo com os seguidores. No final de setembro o filho de Leonardo apareceu entre os amigos da cantora na casa dela em Londrina, e dedicou uma publicação à anfitriã.

Dias depois, durante esta semana dupla seguiu para uma viagem pelo Pantanal. Além dos amigos, os pais de Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha, também acompanharam a comitiva.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost