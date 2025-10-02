Ana Castela quebra silêncio sobre relacionamento com Zé Felipe

Depois de uma viagem romântica pelo Pantanal mato-grossense com Zé Felipe, Ana Castela finalmente quebrou o silêncio sobre o relacionamento com o cantor. Em entrevista na noite dessa quarta-feira (1°/10), a cantora não colocou rótulos na relação, mas deixou claro que a aproximação com o sertanejo.

“A internet tenta nos fazer pular etapas. [Mas nós] estamos seguindo”, contou a Boiadeira à imprensa durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo em São Paulo.

“Não estamos escondendo nada de ninguém e tá todo mundo feliz, glória a Deus”, declarou.

Desde meados de agosto, quando o suposto casal abordou pela primeira vez os rumores de uma relação, esta é a primeira vez em que a Boiadeira não desconversa sobre a aproximação com o cantor.

Depois de um mês de visitas as escondidas, porém, Zé Felipe e Ana Castela finalmente abriram o jogo com os seguidores. No final de setembro o filho de Leonardo apareceu entre os amigos da cantora na casa dela em Londrina, e dedicou uma publicação à anfitriã.

Dias depois, durante esta semana dupla seguiu para uma viagem pelo Pantanal. Além dos amigos, os pais de Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha, também acompanharam a comitiva.