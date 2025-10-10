10/10/2025
Ana Castela reage à foto de casal que usou camisas de Boiadeira e Zé Felipe do Real Madrid

Escrito por Portal Leo Dias
Ana Castela reagiu a uma foto de um casal de influenciadores que visitou o estádio do Real Madrid, na Espanha, vestidos com camisas com o nome Zé Felipe e Boiadeira. O casal em questão é formado por Roninho e Maluzinha e a publicação foi feita na última quinta-feira (9/10). Recentemente, Virginia rompeu o affair com Vini Jr. porque ele andou conversando sobre assuntos quentes com algumas mulheres, conforme noticiado aqui no portal LeoDias, com exclusividade.

A cantora reagiu com um emoji de riso e um coração vermelho. “Madrid”, legendaram o carrossel de fotos no Instagram. Nos stories, Roninho mostrou os bastidores da compra: uma arara cheia de blusas e uma delas com o nome de Zé Felipe. Em seguida, se declarou para o artista. O criador de conteúdo ainda mostrou a imagem de Vini Jr. e afirmou que a primeira coisa que veio em sua mente foi a música “Infiel”, de Marília Mendonça.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Roninho/ montagem
Ana Castela reage a foto de casal que usou camisas de Boiadeira e Zé Felipe do Real MadridReprodução Instagram Roninho/ montagem
Reprodução Instagram Roninho/ montagem
Ana Castela reage a foto de casal que usou camisas de Boiadeira e Zé Felipe do Real MadridReprodução Instagram Roninho/ montagem
Reprodução Instagram Roninho/ montagem
Ana Castela reage a foto de casal que usou camisas de Boiadeira e Zé Felipe do Real MadridReprodução Instagram Roninho/ montagem
Foto/Instagram/@anacastelacantora
Zé Felipe e Ana CastelaFoto/Instagram/@anacastelacantora

“Fui dar uns conselhos pra ele”, declarou o famoso da internet, que também postou um corte de Zé Felipe em um podcast. Ana Castela curtiu a publicação logo depois de Virginia e Vini. Jr. romperem o affair. Se, de um lado, um possível casal perdeu a chance de ficar sério, por outro, a Boiadeira e Zé Felipe estão cada vez mais apaixonados.

