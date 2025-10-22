Ana Castela reage a vídeo que questiona sua sexualidade

22/10/2025
Ana Castela reagiu nas redes sociais recentemente a um vídeo publicado por uma mulher que se apresenta como cartomante.

No TikTok, a astróloga respondeu a um seguidor que afirmou acreditar que o relacionamento de Ana com Zé Felipe seria “marketing” e que a boiadeira teria um suposto interesse amoroso em mulheres.

O que disse a cartomante

Ao tirar as “cartas” do tarô, a cartomante declarou: “Existe uma certa dificuldade com a sexualidade, a Ana Castela realmente não consegue acessar isso ainda”, disse ela.

O que a taróloga provavelmente não esperava era que a sertaneja reagisse ao vídeo. Nos comentários da postagem, Ana Castela respondeu com bom humor: “kkkkkkkkkkkk”, escreveu.

Ana Castela

Ana Castela em entrevista exclusiva ao Metrópoles

Ana Castela

A cantora Ana Castela

Vídeo foi removido após denúncias

Após a repercussão, a cartomante voltou às redes sociais para afirmar que o conteúdo havia recebido diversas denúncias e sido removido da plataforma.

“Gente, quem foi que denunciou meu vídeo? Foi fã da Ana Castela ou do Zé Felipe que denunciaram meu vídeo? Meu vídeo caiu, eu não estou falando nada demais”, disse ela, mostrando o print do comentário da cantora, que já não está mais disponível.

