Ana Castela se derrete ao falar de relacionamento com Zé Felipe: “Somos iguais”

Ana Castela conversou com o portal LeoDias, representado pela repórter Mônica Apor, durante a apresentação realizada no Suhai Music Hall, em São Paulo, neste sábado (11/10). A cantora abriu o jogo sobre o relacionamento com Zé Felipe e afirmou que a identificação entre os dois é grande. Além disso, a boiadeira revelou em primeira mão qual parceira aconteceu primeiro: a pessoal ou profissional.

“Estou feliz. Recebo muita mensagem do pessoal falando que estou parecendo mais feliz e o cabelo está mais brilhoso. Mas é mega [hair]”, brincou Ana Castela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Felipe e Ana Castela Foto/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela e Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociais Foto: Instagram/@anacastelacantora Lá vem pedrada! Zé Felipe e Ana Castela prometem hit em nova publicação Reprodução: Instagram/@zefelipe Voltar

Próximo

Ana contou que a identificação com Zé foi rápida. “Na primeira vez que eu conheci o Zé, até falei para minha mãe: ‘O Zé é igual a todos nós, o grupo’. A gente começa a conversar, ele olha para o lado que a mosca passou e eu sou igualzinha. Realmente, se eu fosse homem seria ele e esse ele fosse mulher seria eu. Somos iguais”, avaliou.

A cantora destacou que o relacionamento veio para completar seu ótimo momento pessoal e profissional:

Acho que eu estou na minha melhor fase de carreira. Na melhor fase profissional e também pessoal, obviamente. Não só em questão do Zé, mas minha casa ficou pronta. Então estou morando sozinha, não estou mais morando com meus pais, realmente é uma nova fase na minha vida. Além disso, estou conhecendo o Zé um pouquinho mais e meu trabalho está dando certo.

Ana Castela ainda comemorou o sucesso da música “Sua Boca Mente”, lançada com Zé Felipe: “É linda, gostosa de ouvir e não fala sobre bobagens”, disse. Questionada sobre o beijo dos dois – que foi cobrado pelos fãs no clipe, ela não descartou a possibilidade -: “Quem sabe no próximo”, disparou.

Por fim, a boiadeira revelou qual parceira aconteceu primeiro entre ela e o filho de Leonardo: profissional ou pessoal. “Começou primeiro com a parceria profissional, porque a gente ia gravar uma música mais verão. A música está gravada e só falta o clipe. Mas daí [a parceria] foi indo”, declarou.