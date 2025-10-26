ana-de-santana-sobre-estreia-nas-telas:-“quero-isso-pro-resto-da-vida”

Aos 28 anos, Ana de Santana vive um novo momento na carreira. Após mais de uma década nas passarelas, a modelo mineira de Uberlândia estreou como atriz em Vermelho Sangue, série original Globoplay criada por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, lançada no começo de outubro.

Na trama, ela interpreta Juliana, uma estudante de biologia que, no início, se mostra presa a padrões e preconceitos herdados do ambiente conservador da fictícia Guarambá. “Foi desafiador do início ao fim, e por isso tão especial, porque o desafio transforma”, contou Ana em entrevista à coluna Fábia Oliveira.

A artista relembra com emoção o primeiro dia de gravação, rodado na Serra da Canastra. “O frio na barriga era imenso, eu tremia mais por dentro do que por fora. Foi ali, depois do ‘corta’, que eu decidi que queria fazer isso pro resto da vida”, revelou. Para ela, a transição das passarelas para as câmeras exigiu um novo olhar. “A câmera da moda capta a imagem, a da atuação capta a alma”, refletiu.

Ana de Santana

Ana de Santana

Ana de Santana

Ana de Santana

Ana de Santana

Feliz com o retorno do público e o apoio dos colegas de elenco, Ana de Santana afirma que a atuação agora ocupa um espaço central em sua vida. “A atuação é o que me move agora. A moda continua, mas com outro propósito. Quero usar tudo o que vivi pra contar histórias que importem”, declarou.

Leia a entrevista completa com Ana de Santana:

Como surgiu o convite para participar de Vermelho Sangue?

Recebi o pedido de self tape (gravação de vídeo para audição remota) enquanto ainda estava estudando. Sem nem saber direito como gravar, fiz da forma que achei que seria o mais perto do “certo” e enviei… Alguns dias depois, me chamaram pro teste presencial e ali percebi que era sério. No dia seguinte, chegou a aprovação e minha vida virou de cabeça pra baixo (ainda bem). Risos!

Qual foi sua primeira reação ao saber que faria parte de uma produção assinada por Rosane Svartman?

Eu fiquei em choque. Rosane é um nome enorme, ela e a Claudia são talento puro! E saber que daria vida a uma criação delas logo na minha primeira vez atuando foi surreal!

Quais foram os maiores desafios de estrear como atriz em uma série com uma trama tão intensa?

Foi desafiador do início ao fim, e por isso tão especial, porque o desafio transforma. Estrear em uma série nesse tema foi um presente, precisei aprender a acreditar não só na existência da personagem como também em lobos e vampiros hahaha. Acho que agora vai ficar fácil entrar em qualquer personagem.

Você se lembra do primeiro dia de gravação? Como foi estar no set pela primeira vez atuando?

Nunca vou esquecer. A Serra da Canastra, o frio na barriga, eu tremia mais por dentro do que por fora. Foi ali no primeiro dia depois do “corta” que eu decidi que queria fazer isso pro resto da vida.

A experiência nas passarelas ajudou de alguma forma na sua desenvoltura diante das câmeras?

Sem dúvidas… Ajudou no foco, na disciplina. Mas na atuação precisei desaprender muita coisa também. A câmera da moda capta a imagem, a da atuação capta a alma!

Que semelhanças e diferenças você vê entre o universo da moda e o da atuação?

Ambos lidam com olhar, presença, mas na moda o olhar vem de fora, na atuação é mais de dentro. Mas as duas são formas de contar histórias. De jeitos diferentes.

Qual tem sido o retorno do público e dos colegas sobre sua atuação?

Tem sido lindo. Meus parceiros de cena não poderiam ser melhores, acreditaram muito em mim e mesmo sendo a primeira vez sempre me passaram confiança de que eu estava fazendo um bom trabalho.

Existe algum sonho ou papel específico que você gostaria de interpretar no futuro?

Quero viver personagens intensas, com camadas, isso me fascina. E um sonho seria uma super heroína!

Depois dessa estreia, pretende se dedicar mais à carreira de atriz ou continuar conciliando com a moda?

A atuação é o que me move agora. A moda continua, e quero fazer até quando puder, mas com outro propósito. Quero usar tudo o que vivi pra contar histórias que importem.

Pode adiantar algum outro projeto que vem por aí?

Por enquanto, sigo estudando e me preparando. Tenho vontade de explorar o cinema, teatro, mas gosto de deixar a vida me surpreender. Foi assim que tudo começou!