22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Ana Furtado completa 52 anos e comemora: “Nem acredito que estou aqui”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ana-furtado-completa-52-anos-e-comemora:-“nem-acredito-que-estou-aqui”

Nesta quarta-feira (22/10), em uma rede social, Ana Furtado compartilhou um vídeo comemorativo de 52 anos de vida. Por meio de um vídeo, ela uniu alguns momentos, tanto sozinha como acompanhada, para ser grata pela data de hoje. Em 2023, ela anunciou que foi curada de um câncer de mama.

A apresentadora e atriz fez uma colagem com vários momentos de sua vida: “Nem nos melhores sonhos ela imaginava”, escreveu no início. A apresentadora exibiu registros com o marido, Boninho, sozinha, abrindo uma caixa com seus livros, praticando golfe, andando de bicicleta, dançando. “Então pro resto da minha vida, o hoje vai ser o dia mais importante da minha vida e eu quero que seja um dia de muita leveza e que eu me sinta muito feliz com o que eu sou.”

Veja as fotos

Reprodução Instagram Ana Furtado
Ana Furtado completa 52 anos e comemora: “Nem acredito que estou aqui”Reprodução Instagram Ana Furtado
Reprodução Instagram Ana Furtado
Ana FurtadoReprodução Instagram Ana Furtado
Ana Furtado - Foto: Reprodução/Instagram
Ana Furtado foi diagnosticada com câncer de mama em 2018; e curada em 2023Ana Furtado – Foto: Reprodução/Instagram

Leia Também

Ana legendou a gravação do Instagram: “Hoje é o meu aniversário e essa data sempre me deixa mais introspectiva. Chego aos 52 anos pensando na vida e agradecendo por tudo que vivi, venci e construí. Nem acredito que estou aqui, sabe? Tive e tenho muita sorte!”

Ela recebeu várias parabenizações. “Parabéns, meu amor”, desejou Boninho. “Feliz vida, meu amor! Caminhar com você é lindo”, comentou outra pessoa. “Feliz aniversário, Ana. Uma chuva de bênçãos em sua vida hoje e sempre”, escreveu uma seguidora. “Feliz vida, Ana! Te acompanhar no dia a dia é um verdadeiro testemunho de toda sua luz e bondade”, desejou outra.

Por cinco anos, a apresentadora lutou contra um câncer de mama. Ela descobriu no fim de março de 2018 e foi considerada curada em 2023.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost