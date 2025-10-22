ana-furtado-completa-52-anos-e-comemora:-“nem-acredito-que-estou-aqui”

Nesta quarta-feira (22/10), em uma rede social, Ana Furtado compartilhou um vídeo comemorativo de 52 anos de vida. Por meio de um vídeo, ela uniu alguns momentos, tanto sozinha como acompanhada, para ser grata pela data de hoje. Em 2023, ela anunciou que foi curada de um câncer de mama.

A apresentadora e atriz fez uma colagem com vários momentos de sua vida: “Nem nos melhores sonhos ela imaginava”, escreveu no início. A apresentadora exibiu registros com o marido, Boninho, sozinha, abrindo uma caixa com seus livros, praticando golfe, andando de bicicleta, dançando. “Então pro resto da minha vida, o hoje vai ser o dia mais importante da minha vida e eu quero que seja um dia de muita leveza e que eu me sinta muito feliz com o que eu sou.”

Ana Furtado foi diagnosticada com câncer de mama em 2018; e curada em 2023

Ana legendou a gravação do Instagram: “Hoje é o meu aniversário e essa data sempre me deixa mais introspectiva. Chego aos 52 anos pensando na vida e agradecendo por tudo que vivi, venci e construí. Nem acredito que estou aqui, sabe? Tive e tenho muita sorte!”

Ela recebeu várias parabenizações. “Parabéns, meu amor”, desejou Boninho. “Feliz vida, meu amor! Caminhar com você é lindo”, comentou outra pessoa. “Feliz aniversário, Ana. Uma chuva de bênçãos em sua vida hoje e sempre”, escreveu uma seguidora. “Feliz vida, Ana! Te acompanhar no dia a dia é um verdadeiro testemunho de toda sua luz e bondade”, desejou outra.

Por cinco anos, a apresentadora lutou contra um câncer de mama. Ela descobriu no fim de março de 2018 e foi considerada curada em 2023.