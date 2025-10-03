Ana Gabrielly Nunes é oficialmente eleita Rainha da Produção no 2º Festival da Macaxeira

Ana Gabrielly Nunes, de 21 anos, foi a vencedora do concurso Rainha da Produção durante a segunda edição do Festival da Macaxeira, realizado em Rio Branco. A jovem conquistou o primeiro lugar e recebeu o prêmio de R$5 mil.

Lunayra Fernandes ficou em segundo lugar, com premiação de R$3 mil. O terceiro lugar foi conquistado por Evelyn Ferreira, que recebeu R$2 mil. Ana Cristina alcançou a quarta posição, com R$1,5 mil de prêmio, e Juliana Batista encerrou o pódio em quinto lugar, recebendo R$1 mil.

O Festival da Macaxeira segue com atividades culturais, feira de produtos e atrações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e à integração entre campo e cidade em Rio Branco.

Veja o vídeo: