Ana Hickmann abre o coração sobre relação com Edu Guedes: “Muito bom ter esse apoio”

Na noite desta quinta-feira (2/10), Ana Hickmann inaugurou sua clínica de estética avançada “Além do Olhar by Ana Hickmann”, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ao lado do namorado, Edu, a apresentadora esbanjou simpatia e falou sobre a importância da cumplicidade no relacionamento, em entrevista à Katharine Alves, do portal LeoDias. Ela destacou que o apoio do companheiro, que viajou de São Paulo para acompanhá-la no evento, é um gesto que fortalece ainda mais a relação. “É muito bom ter esse apoio emocional, essa torcida ao meu lado todos os dias”, disse.

Ana explicou que fez questão de tornar pública a declaração recente sobre “ser amada em voz alta”, reforçando que o amor verdadeiro vai além das redes sociais. Segundo ela, quando há acolhimento e parceria, isso se reflete em todas as áreas da vida. “Todas nós mulheres merecemos alguém que vibre com a gente e nos impulsione de verdade”, afirmou.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos há 1 ano e 5 meses

Durante a conversa, a apresentadora também comentou os rumores sobre a possível saída de Ticiane Pinheiro da TV, deixando claro sua torcida pela amiga. “Sou madrinha de casamento da Tici e do Tralli e torço para que ela não saia. Ela é muito importante, e sempre digo: vai e volta, Rio e São Paulo estão logo ali”, brincou.

Ana ainda revelou que a parceria com Edu vai além da vida pessoal e já se reflete em novos projetos profissionais. O casal lançou a marca Casa Gialla, que nasceu de uma ideia no mundo corporativo e já virou canal no YouTube. Segundo ela, em breve a iniciativa deve se expandir para produtos e outros formatos. “Essa vontade de trabalhar juntos sempre existiu, e agora conseguimos retomar de uma forma diferente, construindo algo nosso”, concluiu.