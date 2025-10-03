03/10/2025
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de "Vale Tudo"
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
"Os Feiticeiros Além de Waverly Place" lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Ana Hickmann abre o coração sobre relação com Edu Guedes: "Muito bom ter esse apoio"

Escrito por Portal Leo Dias
ana-hickmann-abre-o-coracao-sobre-relacao-com-edu-guedes:-“muito-bom-ter-esse-apoio”

Na noite desta quinta-feira (2/10), Ana Hickmann inaugurou sua clínica de estética avançada “Além do Olhar by Ana Hickmann”, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ao lado do namorado, Edu, a apresentadora esbanjou simpatia e falou sobre a importância da cumplicidade no relacionamento, em entrevista à Katharine Alves, do portal LeoDias. Ela destacou que o apoio do companheiro, que viajou de São Paulo para acompanhá-la no evento, é um gesto que fortalece ainda mais a relação. “É muito bom ter esse apoio emocional, essa torcida ao meu lado todos os dias”, disse.

Ana explicou que fez questão de tornar pública a declaração recente sobre “ser amada em voz alta”, reforçando que o amor verdadeiro vai além das redes sociais. Segundo ela, quando há acolhimento e parceria, isso se reflete em todas as áreas da vida. “Todas nós mulheres merecemos alguém que vibre com a gente e nos impulsione de verdade”, afirmou.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos há 1 ano e 5 meses
Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann
Ana Hickmann e Edu Guedes
Reprodução: Instagram/@ahickmann
Ana Hickmann comemora um ano de noivado com Edu Guedes

Durante a conversa, a apresentadora também comentou os rumores sobre a possível saída de Ticiane Pinheiro da TV, deixando claro sua torcida pela amiga. “Sou madrinha de casamento da Tici e do Tralli e torço para que ela não saia. Ela é muito importante, e sempre digo: vai e volta, Rio e São Paulo estão logo ali”, brincou.

Ana ainda revelou que a parceria com Edu vai além da vida pessoal e já se reflete em novos projetos profissionais. O casal lançou a marca Casa Gialla, que nasceu de uma ideia no mundo corporativo e já virou canal no YouTube. Segundo ela, em breve a iniciativa deve se expandir para produtos e outros formatos. “Essa vontade de trabalhar juntos sempre existiu, e agora conseguimos retomar de uma forma diferente, construindo algo nosso”, concluiu.

