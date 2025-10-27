Ana Maria Braga provoca Luciano Huck após “mico” dançando na TV

Ana Maria Braga resolveu dar uma provocada em Luciano Huck, nesta segunda-feira (27/10), durante o Mais Você. A apresentadora comentou sobre a dança que o comandante do Domingão com Huck arriscou no último domingo (26/10).

Na ocasião, Luciano Huck realizou, ao lado de Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Ed Gama, uma performance de dança ao som do grupo Dominó, reproduzindo as coreografias de sucesso dos anos 1990. Ana Maria Braga se divertiu ao falar do “mico” do apresentador.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ana Maria Braga e Luciano Huck

Reprodução 2 de 3

Ana Maria Braga

Reprodução/TV Globo 3 de 3

Rodrigo Faro e Luciano Huck.

Reprodução/Internet.

Leia também

“Foi um momento icônico que aconteceu nessa temporada do Criança Esperança: ver o Luciano Huck dançando como nos tempos do grupo Dominó. Olha, ele se provou pior que eu. Ele só acertou a mão ali, quando ele põe a mão pra frente. Ô, moleque, adorei. Pagou o mico, mas ficou suando em bicas como me contaram. Foi hilário mesmo”, disse ela, aos risos.

Confira o vídeo da dança!