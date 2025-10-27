27/10/2025
Ana Maria Braga provoca Luciano Huck após “mico” dançando na TV

Ana Maria Braga resolveu dar uma provocada em Luciano Huck, nesta segunda-feira (27/10), durante o Mais Você. A apresentadora comentou sobre a dança que o comandante do Domingão com Huck arriscou no último domingo (26/10).

Na ocasião, Luciano Huck realizou, ao lado de Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Ed Gama, uma performance de dança ao som do grupo Dominó, reproduzindo as coreografias de sucesso dos anos 1990. Ana Maria Braga se divertiu ao falar do “mico” do apresentador.

“Foi um momento icônico que aconteceu nessa temporada do Criança Esperança: ver o Luciano Huck dançando como nos tempos do grupo Dominó. Olha, ele se provou pior que eu. Ele só acertou a mão ali, quando ele põe a mão pra frente. Ô, moleque, adorei. Pagou o mico, mas ficou suando em bicas como me contaram. Foi hilário mesmo”, disse ela, aos risos.

Confira o vídeo da dança!

Não tô aguentando o Luciano Huck, Rodrigo Faro, Ed Gama e Sabrina Sato performando Manequim, do Dominó. A televisão brasileira não tem limites kkkkkkkkkkkkk#Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/AoVpOincJA

— Matheus (@matheuscaseca) October 26, 2025

